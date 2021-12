Así soa "Terra", a proposta de Tanxugueiras para intentar chegar a Eurovisión

O grupo Tanxugueiras, integrado por Aida Tarrío, Olaia Maneiro e Sabela Maneiro, estreou o tema "Terra", co que participarán no Benidorm Fest, a preselección para elixir a representante española no próximo Festival de Eurovisión.







En galego, coa pandeireta como protagonista e arraigada na tradición, "Terra" fai tamén unha chiscadela a outras linguas oficiais como o catalán, o asturianu, o euskera ou o castelán, incluíndo a frase "non hai fronteiras" tamén nestas linguas.





Xunto ao trío de Teo (A Coruña), entre os finalistas figuran Azúcar Moreno, Blanca Paloma, Chanel, Gonzalo Hermida, Javiera Mena, Luna Ki, Marta Sango, Rayden, Rigoberta Bandini, Sara Deop, Unique, Varry Brava e Xeinn, cuxas cancións RTVE tamén se estreou hoxe.