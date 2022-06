La Xunta presenta a la patronal de Ferrolterra su Estratexia Naval para el desarrollo de este sector económico

El vicepresidente primero y conselleiro de Economía de la Xunta, Francisco Conde, mantuvo ayer en Ferrol un encuentro con los representantes de las diferentes entidades empresariales de la comarca para presentarles el documento inicial de su nueva Estratéxia Naval; un escrito desarrollado con el objetivo de establecerse como una “folla de ruta” de cara al desarrollo de este sector a medio y largo plazo en Galicia en general y en Ferrol en particular.





La reunión, celebrada durante la mañana en el edificio administrativo del ejecutivo autonómico en la ciudad naval, contó con la participación de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; y, por parte de la patronal, los presidentes de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (Cofer) y la Asociación de Empresas del Sector Naval Público de la Ría de Ferrol, Cristóbal Dobarro y Jorge Silveira, respectivamente; y José Ramón Franco en representación de la Asociación de Empresarios Ferrolterra (AEF).





Favorecer la reactivación

Tras la reunión de presentación del documento, el vicepresidente, Francisco Conde, señaló que esta Estratexia responde “a unha necesidade de favorecer a reactivación económica do sector naval, a súa modernización e sobretodo de poder facer fronte ás oportunidades que no contexto dos fondos europeos, e nomeadamente no Perte do sector naval, se van a abrir para Galicia”. De esta forma, Conde explicó que el motivo de este encuentro era recoger las dudas, opiniones, sugerencias y propuestas de los diferentes actores de esta área económica “que poidan mellorar o documento”.





“De forma concreta, no eido da financiación entendemos a importancia que ten para o sector naval establecer medidas de axuda que podan favorecer a consolidación do sector (...), tanto desde o punto de vista financieiro, como desde o punto de vista dos investimentos”, aseveró Conde. Del mismo modo, el vicepresidente apuntó que la Estratexia Naval de la Xunta también incidirá en factores clave para el sector, tales como incentivar la demanda mediante la diversificación de las operaciones –principalmente gracias a la eólica marina–; o impulsar “unha contorna favorable”, teniendo en cuenta la importancia para el tejido económico de la comarca las instalaciones de Navantia.

Intercambio de opiniones





Por su parte, el presidente de Cofer, Cristóbal Dobarro, señaló que este encuentro sirvió, además de para presentar el mencionado documento, como una vía para “intercambiar opiniones” y presentar “propuestas” por parte de la patronal ferrolana.





Entre las demandas presentadas por los empresarios, Dobarro destacó que se le solicitó a la Xunta “que haya principalmente un análisis diferenciado de lo que es el sector público y el sector privado en cuanto al desarrollo del naval”, dada la gran relevancia de los astilleros de Navantia para Ferrolterra. “Todas las industrias del naval se encuentran relacionadas de una manera u otra con el sector público, con lo cual hemos solicitado que se incluyan medidas específicas en este sentido”, además de otras “relativas a proyectos concretos”.