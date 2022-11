La Xunta cree que la llegada de Ence reactivararía la industria local

El director del Igape, Fernando Guldrís, participó ayer en un encuentro promovido por la Asociación de Empresarios de As Pontes para abordar las posibilidades ante la hipotética llegada de Ence a As Pontes. Guldrís destacó la importancia que tendría esta iniciativa en la zona de cara a la reactivación industrial en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.



Sobre este asunto, el director del Igape destacó la “complementariedade do proxecto coa factoría de Lourizán, o que permitirá á compañía pechar o seu ciclo produtivo en Galicia”. Y es que, como recordó el responsable del Igape, “A iniciativa prevé a instalación dunha planta para a recuperación de papel e cartón e a produción de biocombustibles e fibras naturais recicladas”. Así, Guldrís subrayó que se trata de un proyecto “que reforza o compromiso de Galicia cun modelo industrial baseado na economía circular e as renovables”. Asimismo, destacó que “no actual contexto de transición enerxética esta iniciativa supón unha oportunidade para impulsar o binomio industria-sustentabilidade e comezar a descarbonización das actividades económicas”. Asimismo, el director del Igape insistió en el hecho de que la Xunta de Galicia “leva tempo traballando conxuntamente coa compañía para identificar o emprazamento idóneo” y también aseguró que esta colaboración “se vai manter ao longo do proceso de avaliación que está a levar a cabo a empresa sobre os aspectos técnicos, ambientais e finaceiros”.



Proyectos sobre papel

Guldrís señaló también que la propuesta pontesa se suma a otros proyectos que también se prevé se puedan llevar a cabo en As Pontes, como el de la planta de Reganosa y EDP Renovables, de hidrógeno verde, y la iniciativa de la firma china Sentury Tire, que proyecta implantar una factoría de neumáticos de las más eficientes y avanzadas del grupo. Con respecto a la primera de las propuestas, la pretensión es que en As Pontes se lleguen a producir unas 3.000 tonneladas de hidrógene verde en una fase inicial, y que pueda alcanzar las 14.000 en próximos años. Con respecto a este proyecto el Concello ya ha puesto a disposición de las compañías los terrenos.



Guldrís, “o Goberno galego aprobou tamén dúas iniciativas empresariais prioritarias na zona, como é o caso dunha fábrica de metanol de Forestal del Atlántico en Mugardos; ou a planta de reutilización de residuos de Valogreen Recinor en As Somozas”. Proyectos, todos ellos, todavía en el aire que llenan de esperanza y grandes expectativas a los vecinos del lugar, pero que todavía no son una realidad.