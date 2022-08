Las “xeorrutas” recorren caminos históricos y enseñan la riqueza geológica de las comarcas

El Proxecto Xeoparque do Cabo Ortegal, en el que colaboran diversos Concellos de la comarca, ha convocado varias “xeorrutas” para esta semana. Ayer tuvo lugar la de As Pías por San Sadurniño, guiada por Francisco Canosa, cuyo itinerario partió del castillo de Naraío e hizo paradas en la Fervenza do Castro y en la cordillera de Racamonde. Se hicieron también dos sesiones de la de Mina Piquito, en Moeche.

El trayecto de As Pías tenía el objetivo de descubrir las particularidades del paisaje en el punto donde se junta el gran bloque granítico del Forgoselo con el valle estructural del río Castro, que discurre por el fondo de una enorme fractura geológica. Los interesados en realizar este recorrido tendrán una nueva y última oportunidad el 31 de agosto, con el mismo guía científico.



No obstante, quedan convocados dos itinerarios para hoy, ambos de dificultad media. La primera es la “Xeorruta do Cromo”, en Cedeira, en horario de mañana, de 10.00 a 14.00. La segunda ocupa el turno de tarde, de 16.30 a 20.30. Se trata de la “Xeorruta dos Aguillóns”, que transcurre por Cariño.



La “Xeorruta do Cromo” permite contemplar las vistas del litoral que va de Teixido a Punta do Cadro, recorriendo los acantilados más altos de Europa continental. El nombre se debe a las acumulaciones de minerales inusuales que existen en la zona, como son el cromo y el platino.



Por otro lado, la “Xeorruta dos Aguillóns” se centra en unas rocas muy particulares que se forman a muchos kilómetros de profundidad, llamadas ecloxitas. Precisamente en la zona se encuentra la mayor concentración de estas formaciones geológicas, aunque también es posible contemplar otros tipos como los que se crean en San Xiao do Trebo.



Las citas requieren inscripción previa a través de internet, ya que las plazas son limitadas y tienen un precio de nueve euros por persona. Aún así, existe la posibilidad de reembolsar el importe hasta la víspera, en el caso de que no se pudiera asistir.