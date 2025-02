A biblioteca do CMUS Xan Viaño acollerá este luns, ás 20.00 horas, unha reunión informativa a cargo da directora, orientadora e xefa do departamento de música do IES Carvalho Calero.

O tema a tratar será o Bacharelato artístico, que é unha das modalidades que ofrece este centro, localizado no barrio de Caranza, e que pode resultar de especial interese para o alumnado do conservatorio por diversos factores.