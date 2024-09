Visitas del Grupo de Acción Local a las cofradías de Ferrol y comarca

El Grupo de Acción Local e Desenvolvemento Pesqueiro do Golfo Ártabro Norte, en el marco del proyecto “diagnóstico e impulso do potencial de mellora das confrarías no territorio GALP Golfo Ártabro Norte”, ha llevado a cabo una serie de visitas guiadas a los pósitos de Ares, Barallobre, Ferrol, Miño, Mugardos y Pontedeume.



El objetivo de estas visitas no es otro que impulsar la innovación y la diversificación de ingresos en el sector pesquero. El GALP Golfo Ártabro Norte como entidad colaboradora de la Consellería do Mar para la gestión del Fondo Europeo Marítimo e da Pesca lleva tramitadas dos convocatorias con proyectos aprobados de diferentes temáticas para este ámbito territorial.l