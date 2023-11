Las visitas a los cementerios de Ferrol se concentran en la mañana

Ferrolterra acudió en la mañana de este miércoles a los cementerios a recordar y honrar a los difuntos, aprovechando la calma antes de la tempestad anunciada para la tarde. La afluencia a los camposantos, sin embargo, se realiza cada vez de forma más gradual, con lo que ya el fin de semana pasado se detectó movimiento y el punto álgido fue este martes. Todavía a lo largo de la semana, en función del tiempo y de la disponibilidad de cada familia, se continuará con el recorrido por los nichos, ya que es este jueves el propio día de Difuntos. La misma estampa se repitió por los cementerios de las tres comarcas, con un goteo que se ha mantenido constante desde el fin de semana y con escasa presencia durante la tarde.

Para las floristerías es una época de intenso trabajo. En La Florista del Castillo, ubicada en la carretera de Catabois, al lado del cementerio, abrían hoy hasta media tarde, atentos a las previsiones del viento y a que no hubiese destrozos en el trabajo acabado de realizar, que tampoco luce como debiera si el tiempo no lo permite. En este establecimiento no han parado en los últimos días, vendiendo a quien llega y compra flor en el momento, pero también a numerosas encargas y a clientes que piden centros y elaboraciones ya listas para colocar. "Esta mañana estuvo muy bien, como todos los años, por la tarde siempre va a menos", explica Raquel Pillado. "El martes se desbordó porque las previsiones meteorológicas eran muy malas y la gente fue previsora".

El bajón de afluencia se notó también en el dispositivo de tráfico, que se levantó ya por la tarde. Está en marcha desde el fin de semana y hasta este jueves, en función de la fluidez de la circulación y de la demanda que haya hacia el cementerio. Se prohíbe el estacionamiento en los márgenes de la carretera de Catabois en el tramo entre la glorieta del hospital y el desvío al camposanto. De este modo se puede habilitar el carril central solo para quienes van a girar. También se limitan los estacionamientos en el acceso a un solo margen de la carretera y se convierten las vías en calles de un único sentido. Esto afecta a la pista de la parcelaria procedente de Mandiá (dirección carretera de Catabois) y al camino de A Pega (dirección Hospital Naval).

Las malas condiciones meteorológicas afectan además a otro acto que se iba a celebrar en Catabois este jueves, el homenaje a los caídos por la patria de la Armada. Se ha trasladado a la iglesia castrense de San Francisco, manteniendo el horario (11.30 horas, la misa, y 12.00 horas el acto). Si el tiempo lo permite, a su remate sí se acudirá a Catabois para el rezo de un responso.