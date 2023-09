Visita guiada por el Ferrol modernista para conmemorar el Día Mundial del Turismo

La conmemoración del Día Mundial del Turismo que se celebra mañana miércoles tendrá desde el Concello ferrolano una celebración con el modernismo como elemento principal. Se trata de una visita guiada que partirá a las 17.00 horas de la plaza de Armas y que tendrá una duración de dos horas, abierta al público en general y sin necesidad de inscripción previa.



La concejala de Turismo, Maica García, recordó que “está prevista unha visita polo Ferrol modernista e o trazado do barrio da Magdalena, para descubrir aos ferroláns e turistas rincóns e parte da historia da nosa cidade que seguro non coñecen”.

La celebración del Día Mundial del Turismo se conmemora desde el año 1970, tomando como referencia la fecha del 27 de septiembre en la que se aprobaron los estatutos de la Organización Mundial del Turismo.

Críticas del PSOE

También vinculado con el turismo y el patrimonio de la ciudad, el grupo socialista lamenta que se haya dejado pasar la oportunidad de promover la que sería la I Feria Modernista de la ciudad y que en su lugar se organice esta visita “igual á promovida polo anterior executivo local hai seis meses”.

Se refiere así al anuncio de que del 4 al 6 de octubre se desarrollará un fam trip, con diez agencias de turismo y medios especializados, para promocionar Ferrol, con un importe de 14.000 euros.



“Estamos a favor de todas as accións que supoñan promocionar a nosa cidade”, apuntan desde el PSOE, si bien no apoyan que se haga a costa de una partida que había quedado reservada dentro de la subvención de turismo de la Diputación.



La exconcejala de Patrimonio histórico, la socialista Eva Martínez Montero, recordó que ya se renunció también a participar en septiembre en la Feria Modernista de León, apuntando que “é unha mágoa que Ferrol non se convirta en capital do Modernismo do norte, poñendo en marcha unha semana de actividades de difusión cultural, artística e académica e accións de dinamización en colaboración con hostaleiros e comerciantes, entre outras propostas”.