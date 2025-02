La Virgen de Dolores ya tiene fecha para volver a su ‘casa’ de Ferrol tras siete largos años de obras

Siete años y 33 días. Esta habrá sido la ‘condena’ de los feligreses de la iglesia de Dolores que tuvieron que dispersarse en los otros templos de Ferrol desde que el 10 de febrero de 2018 se cerrase al culto el edificio por un agravamiento de sus daños estructurales.

La Diócesis tomó esa decisión por “responsabilidad” y ahora, después de unos trabajos que no solo han asegurado sus muros sino que también recuperaron en gran parte su aspecto original, las puertas se abrirán de nuevo, previsiblemente, el 15 de marzo.



Esa es la fecha en la que se “intentará” su apertura, según lo acordado entre el Obispado, la parroquia y el responsable técnico de Obras, con lo que, si los plazos se cumplen, en menos de un mes se podrá ver al fin el interior de su nave, despojado en parte de las capas de hormigón y cal que sepultaron no pocos elementos originales del siglo XVIII.

Fotos prohibidas



Por el momento, los responsables del área de Obras de la Diócesis prohíben la publicación de fotografías del interior del templo, donde los operarios se afanan por acabar a tiempo la encomienda. En concreto, trasladan desde el Obispado que estos últimos trabajos se realizan en el coro y también en la zona donde se ubicaba el desaparecido retablo de Carlos de Porto. Además, se llevan a cabo las labores de pintado en todas las paredes. De hecho, todavía quedan andamios colocados.

El camerín de la Dolorosa, en el altar, es el gran descubrimiento de la rehabilitación junto con el suelo, donde han aparecido la tumba del asentista Taxonera y las sepulturas encargadas por la Orden Servita que mandó construir la iglesia. Sobre ellos había capas de cemento y plaqueta de los que ha sido despojado para dejar la piedra al aire.

La torre norte gana protagonismo con el cambio en el corralón | Jorge Meis

Un granito que también se observará en otros segmentos originales que han emergido en la reforma, como las hornacinas laterales, que se completarán con peanas para recibir a las imágenes. En este ámbito, son varias las colocaciones que se barajan, pero la idea es ir en consonancia con la distribución de las tallas que había en los sesenta, antes del vendaval iconoclasta del que se salvaron solo la Dolorosa y el Cristo de la Misericordia.

Nueve imágenes



La Virgen de Dolores ocupará el lugar central del altar, acompañada del decimonónico Cristo de la Misericordia de Baldomero Baño por expreso deseo del obispo, Fernando García Cadiñanos. Además, completando el Calvario estará la talla original de San Juan Evangelista, de autor anónimo y datada en el siglo XVIII.



Mirando de frente, a la derecha —en el muro sur—, se prevé la colocación de la Piedad con el Cristo de la Misericordia adquirido en 1999 por la hermandad. En ese mismo lateral, pero algo más cerca de la entrada, estará la talla del Cautivo (2009).

Enfrente, en la pared norte, en primer término se situarían la Santa Mujer Verónica (autor anónimo, siglo XVIII) y el Nazareno (Guerra Felipe, 1863). Más alejada del altar estará la Virgen de la Amargura, una imagen del imaginero Fernando Murciano, tallada en 2009. De este modo, la práctica totalidad de las imágenes de la Cofradía de Dolores estarían al culto en la iglesia homónima.

José Ángel Vázquez es el presidente de la hermandad de Méndez Núñez | Jorge Meis

“Nos gustaría que fuese así”, valora José Ángel Vázquez, presidente de la hermandad, aclarando que en la iglesia del Carmen también está expuesta otra parte de su patrimonio, como es la Oración en el Huerto, la Virgen de la Esperanza o Jesús Atado a la Columna. “El deseo de la Junta de Gobierno es que todas las imágenes estén al culto para que sus devotos puedan visitarlas”, traslada.

Viernes de Dolores



Preguntado Vázquez sobre los detalles del regreso de la Virgen de Dolores a su iglesia, avanza que “queremos hacer algo acorde a esta noticia tan buena, que vuelva a su casa, junto al resto de las imágenes, de una forma especial”. Insiste, no obstante, en que aún no hay ningún protocolo cerrado al respecto y que “el traslado no es una cosa de un día para otro”, con lo que “a medida que se vaya acercando la fecha, si se confirma que va en plazo, tomaremos una decisión conjunta con la Diócesis y el párroco”.



Recuerda que el Quinario del Cristo se celebra del 24 al 29 de marzo y el Septenario de la Virgen es del sábado 5 al 11 de abril, Viernes de Dolores, fechas importantes para la hermandad que condicionan también los tiempos: “Sí nos gustaría aprovechar la procesión de su día para que la Señora salga de San Julián y vuelva a su iglesia después de siete años”, adelanta.

Valoran que “tras un período muy negro, en el que llegamos a temer que no podría rehabilitarse, volver a nuestra sede canónica es una satisfacción. Han cambiado cosas, como la puerta del corralón, entendemos que para conjugar la tradición con lo moderno. Fuimos partícipes del proceso y, aunque la última palabra la tuvo la Diócesis, nos hemos sentido escuchados”.