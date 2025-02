Villares inaugura en Ferrol la primera oficina Es.Mar “para aproveitar ao máximo” los fondos europeos

La primera oficina Es.Mar de Galicia abrió sus puertas ayer en Ferrol con la presencia del conselleiro do Mar, Alfonso Villares, que explicó que con esta medida se prestará asesoramiento al sector y también a emprendedores de otros ámbitos que estén interesados en alguna de las convocatorias que se enmarcan en los programas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura –Fempa– 2021-2027, que reserva para Galicia una cuantía total de 366 millones.



Acompañado por el alcalde, José Manuel Rey; la delegada territorial, Martina Aneiros; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea; y el patrón mayor de la cofradía de pescadores, Gustavo Chacartegui, Villares apuntó que en los próximos días se pondrán en funcionamiento las otras seis oficinas, localizadas en Viveiro, A Coruña, Ribeira, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo.



Con esta red de atención Es.Mar, la Consellería se propone “chegar a todas as posibilidades que nos ofrecen os Fempa porque cremos que é moi necesario implementar ese asesoramento, estar preto da xente que teña interese en pór en marcha eses proxectos e iniciativas que redunden nunha mellora da competitividade e da modernización do sector”.



Villares reconoció que, en muchas ocasiones, la tramitación de las ayudas procedentes de Europa “pode resultar farragosa e dificultosa e, polo tanto, o que pretendemos é que sexa máis simple”, por un lado, y, por otro, “escoitar aos distintos emprendedores, autónomos, empresas ou particulares que queiran levar adiante un proxecto de investimento financiado con este diñeiro que nos chega de Europa”. “Temos que facer o posible”, añadió, “por utilizalos da mellor forma posible e na maior porcentaxe”.

Servicios

La apertura de las siete oficinas supone una inversión conjunta de 1,8 millones y es parte de un plan de acción, señala Mar, para “mellorar a execución dos fondos” a través de medidas como la ampliación de los recursos humanos o la simplificación de las convocatorias.



Desde el departamento de asuntos pesqueros se precisa que, además de la propia tramitación, uno de los obstáculos más grandes con los que se encuentran es la “incoherencia entre os prazos admnistrativos cos biolóxicos e operativos do sector”.



La oficina se localiza en el número 117 de la calle María y está abierta en horario de lunes a jueves de 9.00 a 14.30 horas y de 16.00 a 19.00. Los viernes estará solo en horario de mañana, de 9.00 a 15.00.

Rey Varela ofrece el apoyo del área municipal de Promoción Económica

El alcalde, José Manuel Rey Varela, destacó el “interese do conselleiro do Mar por abrir esta oficina de oportunidades na cidade”, una urbe, recalcó, que quiere “profundizar máis nese nexo que é o mar”. El regidor explicó que la intención de su gobierno es que Ferrol “ofreza oportunidades”, pero no solamente turísticas y de ocio. “Non podemos descoidar toda a cadea mar-industria”, apuntó, “e por iso é tan importante que a iniciativa privada poida ter un asesoramento por parte da administración”. Además, el primer edil cree que la oficina será “un punto de referencia para implementar novas iniciativas para crear emprego e oportunidades” y ofreció “toda a colaboración da área de Promoción Económica do Concello para que o que hoxe nace aquí acaba frutificando en proxectos concretos para a nosa costa”.