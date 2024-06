Los vecinos de Esmelle piden acelerar la limpieza del castro para la segunda excavación

Faltan cinco semanas para que dé comienzo la segunda campaña de excavación en el castro de Esmelle auspiciada por la Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial y la asociación de vecinos cree que el tiempo se le está echando encima al Concello para poder tener preparada la zona en la que va a trabajar el equipo dirigido por Juan Luis Montero Fenollós y Samuel Nión.



A través de un comunicado, Val de Esmelle le pide al gobierno local “acelerar o proceso de contratación da limpeza e desbroce” de Tralocastro, pues es, recuerda la entidad, “fundamental para a realización da próxima campaña”.



Los vecinos aseguran que el ejecutivo municipal adquirió el compromiso de “apoiar e facilitar estas actividades, que son esenciais para o avance e posta en valor do patrimonio arqueolóxico de Ferrol” y, en ese sentido, el presidente de la asociación, Miguel Parra, destaca la necesidad de “avanzar para lograr un parque arqueolóxico que sexa visitable polo público”. “É fundamental que poidamos seguir adiante coas escavacións e a posta en valor do castro de Esmelle, non só para preservar a nosa historia, senón tamén para fomentar o turismo cultural na zona”, añade.



La asociación confía en que el Concello actuará “con celeridade para cumprir cos prazos establecidos” para esta segunda cata.



Pendientes de un trámite

Por su parte, el gobierno local explica que hace un par de meses se redactó el informe de insuficiencia de medios por parte del Concello, teniendo en cuenta que se trata de eucaliptos de gran porte y de una zona delicada que aconsejan la actuación de una empresa especializada del sector.



Para poder redactar ese contrato –que será menor– es necesaria la elaboración previa de una memoria por parte, en este caso, de una empresa de ingeniería. Es precisamente este documento por el que espera el gobierno local para poder completar el trámite y dejar preparado el lugar.