Os veciños de Caranza e de Doniños animan a festa do San Pedro

Os festexos no concello de Ferrol polo día de San Pedro, que se conmemoraron na pasada noite do sábado, concentráronse no barrio de Caranza e en Doniños. Todas as citas ofreceron as súas sardiñadas, ademais da amenización musical.



No caso do San Pedro Caranceiro, tal e como chamaron á celebración dende a Comisión de Festas, que organizou o encontro, tamén acenderon unha lumieira. Así pois, o barrio continúa cunha tradición que levaba unha longa traxectoria sen conmemorarse nesta área urbana. O devezo dos veciños polo San Pedro Caranceiro constatouse na gran afluencia de persoas, que se amorearon en longas colas dende o inicio da celebración.



Aparte do propio terreo do antigo muiño no que tivo lugar a festa, colindante co parque infantil próximo á praia, os máis pequenos puideron divertirse co inchable do que se dispuxo. Tanto no evento de Caranza como no que organizou a Asociación de Veciños O Lago de Doniños, ofrecéronse racións de sardiñas a prezos populares. No caso desta proposta da zona rural, tamén se ofreceu a posibilidade de escoller churrasco.



En Doniños tamén se celebrou o San Pedro na Asociación Parroquial San Román e, neste caso, a degustación das sardiñas ofreceuse ao público de balde. Sobre a amenización musical, a organización deste evento propuxo a actuación en directo da rondalla Sonidos del Alba.



No canto do San Pedro da Asociación de Veciños O Lago, o público dos arredores tamén se animou a acudir en gran medida. A música neste caso veu da man das sesións de dous DJ distintos, JC Groove e Igor, coñecido como Patxinpatxan nas súas redes. En Caranza, a xornada comezou con música reproducida en altofalantes e continuou posteriormente coa sesión a cargo do DJ Frank Fairlane.