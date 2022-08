Valdoviño acoge la primera jornada activa de la Baixada de Carrilanas de San Mamede

La jornada de ayer marcó el inicio activo de la última edición de la tradicional Baixada de Carrilanas de San Mamede –el viernes se abrió al público la zona de acampada, pero no hubo ninguna prueba–; una cita obligada para los fanáticos de los deportes de inercia que este año, por primera vez, puntuará en el circuito Speeddown Europa Cup.



Así, tras los trámites de verificaciones técnicas y administrativas –a los que siguieron el remonte de los participantes al inicio del recorrido–, dieron comienzo, sobre las 16.30 horas, las bajadas de entrenamiento. Gracias a esta primera toma de contacto, los deportistas pudieron conocer de primera mano las características del trazado, preparándose así para la primera de las tres bajadas puntuables, que dio comienzo a partir de las seis de la tarde.



Una vez concluyó este primer descenso –durante la tarde de hoy tendrá lugar el segundo y el tercero, seleccionándose los dos mejores tiempos cronometrados por una empresa independiente–, los participantes pudieron dejar sus bártulos y preparase para la no menos tradicional “cena carrilanera”, que comenzó a las 20.00 horas. La jornada, no obstante, no terminó ahí, dado que, desde las diez de la noche, se celebró la séptima edición del Festival de Karaoke.



Asimimo, hoy, además de las dos pruebas oficiales, también se celebrará un concurso de saltos, una bajada infantil y un correpasillos para los más pequeños.