Urbanismo presenta la ordenanza para agilizar la concesión de licencias en Ferrol

Agilizar la concesión de licencias urbanísticas y reducir los plazos de otorgamiento a tres meses por norma general era uno de los compromisos del alcalde, José Manuel Rey, que se plasmó en junta de gobierno con una ordenanza urbanística el pasado mes de septiembre a través de la cual la declaración responsable servirá como cobertura para iniciar una actuación y se unirán en un único expediente todas las actuaciones de un mismo inmueble.



Ayer, la concejala de Urbanismo, Blanca García, presentó a los grupos municipales esta ordenanza reguladora de los títulos habilitantes urbanísticos y de las actividades que ordena procedimientos con el fin de reducir el tiempo de concesión de los permisos.



De este modo, como explicó la concejala, “se pasados estes tres meses non obtén resposta por parte do Concello entraría en vigor o silencio administrativo, polo que as obras poderán comezar cando o Concello expida un certificado conforme a que hai ese silencio, cun prazo máximo de 15 días”.



García recordó que la legislación vigente recoge las comunicaciones previas y las declaraciones responsables para actividades económicas, sin necesidad de licencia municipal para aquellas específicas que la requieran, por ocuparse dominio público o por cuestiones de seguridad, medio ambiente o salud.



Asimismo, la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia también establece las declaraciones, salvo las mismas excepciones anteriormente citadas. De este modo, la edil recalcó que se requeriría comunicación previa para una reforma de un baño, por ejemplo, y una licencia para la rehabilitación de un edificio, del mismo modo que bastaría con comunicación previa para actividades económicas, profesionales, industriales y aperturas mientras que se solicitará licencia para estas cuestiones en el acto de ocupar dominio público (espectáculos o actividades recreativas).

Negocios de interés

Asimismo, aquellos proyectos que se declaren “Doing business” o con especial interés municipal tendrán un plazo de 30 días para que se les otorgue la licencia, una vez presentada la documentación requerida y contando con las autorizaciones sectoriales correspondientes, con el fin de que “quen queira abrir un negocio en Ferrol debe ter unha simplificación na tramitación”, explica la concejala de Urbanismo.

Otro aspecto de la ordenanza favorece que aquellas licencias que cuenten con un certificado de las Entidades de Certificación de Conformidad Municipal –Eccom– reduzcan el plazo de concesión de licencia de tres a un mes y si se trata de comunicaciones previas o de declaraciones responsables, eliminarán el plazo de 15 días previos de inicio de obra.



Los colegios profesionales también podrán actuar como certificadores, como expuso ayer la responsable de las políticas urbanísticas del Concello.

El BNG acusa al ejecutivo de generar falsas expectativas con esta norma

Desde el grupo municipal del BNG se considera que esta ordenanza genera falsas expectativas entre la población, cuando solo se trata de una recopilación de legislación que ya está en vigor y que en el caso del Concello de Ferrol no se cumple, no por falta de ordenanza, sino por carencia de personal y de técnicos en el área de urbanismo que permitan agilizar los trámites administrativos.



En este sentido, desde el grupo nacionalista consideran que sí que habría cuestiones que facilitarían esa agilización de concesión de permisos y que, sin embargo, no se han puesto en marcha por parte del actual gobierno popular, como es el caso de la homogeneización de las categorías de protección patrimonial de las viviendas el municipio para homologarlas a las que establece la Lei de Patrimonio de 2016. De este modo, según el BNG, se podría aplicar la Lei de Rehabilitación de 2019 por la que el Concello podría otorgar licencias de forma directa sin tener que pasar por la Dirección Xeral de Patrimonio, en determinados casos.



El BNG recuerda también su petición de declaración de ZER –Zona de especial necesidad de rehabilitación– para poder iniciar su recuperación de la casa natal de Carvalho Calero así como la necesidad de un Plan especial de Ferrol Vello, que fue anulado y que agilizaría la concesión de licencias en el barrio ferrolano.