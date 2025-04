La unidad de Obesidad del CHUF recibe una acreditación de ámbito europeo

La Unidad de Obesidad de Endocrinoloxía del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) ha sido acreditada a nivel europeo por la EASO (European Association for the study of Obesity). El responsable de Endocrinología, Diego Bellido Guerrero, destacó al respecto que esta Unidad ya estaba acreditada desde hace dos años por la SEEDO (Sociedad Española para el estudio de la Obesidad), y que “pertencemos ao conxunto de unidades acreditadas de España, que son un total de 17”. Y explica que “temos que pasar unha inspección técnica de todo o que facemos no Servicio, información que ten que ser evaluada por un Comité”.



Así, esta acreditación es un salto importante, prosigue el especialista, “xa que supón un salto de calidade asistencial, e son moi poucas as acreditadas a ese nivel europeo”.



En el documento sobre el tema se destaca que, bajo el esquema del EASO, se acreditan centros de administración de la obesidad, incluyendo clínicas universitarias y públicas, en relación con un conjunto de criterios desarrollados cuidadosamente y de acuerdo con aceptado directrices europeas y académicas. Cabe citar que esta distinción tiene validez para tres años, contados desde el pasado mes de marzo. Como miembro de esta red, la Unidad del CHUF “contribuír en proxectos europeos”; o “desenvolver directrices de consenso nun número de asuntos de administración”, indican.



Transversalidad



La Unidad de Obesidad del Servicio de Endocrinoloxía está integrada por un facultativo que en este caso es el propio responsable, Diego Bellido, y personal de enfermería, dietética y nutrición. Se estructura en grandes ejes como la atención con fármacos, la atención diabetológica, la educación grupal, la cirugía bariátrica y la investigación. Es una unidad transversal en la que participan otros servicios y especialidades del área, como por ejemplo, Psiquiatría, Pediatría, Anestesia o Digestivo, entre otras. En ellas se refuerzan todas las cuestiones relacionadas con la obesidad, y se procuran sistemas de manejo de más del 50% de pacientes que tienen obesidad.



Asimismo, en la referida unidad se hace una valoración integral, amplia, clínica y morfofuncional, además de estudios genéticos en determinados pacientes, con índice de masa corporal superior a 35 o 50, según los casos. Indican desde el Área Sanitaria que por esta Unidad pasan unos 100 nuevos casos de obesidad al año, “funciona como unha consulta de alta resolución na que xa se encauzan os pacientes no ámbito máis axeitado para eles”, describe Bellido, quien indican que “distribúense pacientes que precisan farmacoloxía, outros só dieta e apoio, e outros susceptibles duha cirurxía bariátrica”.

Cirugía bariátrica



La referida intervención se realiza en el CHUF desde hace cinco años, y son una media de 30 cirugías anuales en este campo, tratándose de pacientes que responden a una serie de características clínicas estipuladas.



También destacan las terapias grupales clínicas activas, en las que participa Enfermería y Dietética del centro hospitalario, con seguimiento telemático. Hay dos tipos de grupo, un grupo formativo con charla para el paciente y entorno, en el salón de actos del Hospital Naval del Complejo; y otras con aquellos que precisan abordaje en un grupo más pequeño, y en sesiones de hora y media cada 15 días. Por último, este profesional destaca también el contacto con las nutricionistas de los centros de salud para mayor coordinación y un mejor seguimiento del paciente.