O UDC Explorer levou máis dunha trintena de persoas polo Camiño Inglés

A travesía realizada por máis de 30 persoas o pasado domingo, no marco do Programa de Emprendemento UDC Explorer, liderado polo Servizo de Emprego da Universidade da Coruña e do Programa Camiño ConCiencia, consistiu en arredor de 13 km, da segunda etapa do Camiño Inglés.

O punto de encontro foi o albergue de peregrinos de Neda, posto que o percorrido transita entre este concello e o de Pontedeume. Ao longo da xornada, os participantes comezaron por recoller as súas credenciais, para despois visitar a Escola Laica e a Praia da Magdalena da localidade de Cabanas. Outro dos puntos fortes foi unha visita guiada polo casco histórico eumés.