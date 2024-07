Tres décadas después, en Esmelle todos saben como se escribe sardina

Cuando se aprende a escribir se tienen, normalmente, seis años. Para el rural ferrolano de antaño, la realidad era otra.



“Mírame, ya estoy lista para ir al colegio”, le decían a Mariví Fernández (1952, Esmelle), las veteranas de su época cuando la Asociación de Mujeres Rurales Río D’Aneiro de Esmelle, comenzó a dar clases para ellas.



Nunca se le olvidará como se reflejaba la ilusión –al aprender a leer y escribir– en los ojos de una generación con la que la sociedad tenía tantas deudas. “Ahora voy a Ferrol y puedo leer el letrero del bus, ya sé si pone Esmelle o Covas”, recuerda entre orgullo y nostalgia, cuando echa la vista tres décadas atrás; es decir, cuando nació la agrupación y este proyecto de alfabetización.



Mariví Fernández ahora es la presidenta y coordina la actuación de más de 75 socias actuales que “están presentes en todo, porque la parroquia ya cuenta con nosotras.”



La idea a finales de los 90 estaba clara: ayudar a las mujeres locales que no podían costearse actividades. Las clases más ortodoxas de sintaxis y gramática fueron coetáneas de la preparación de conservas, cuestiones de extensión agraria o las manualidades que, en esa época “estaban muy de moda”, aclara Fernández. Quizá así les intentaban devolver un poco de infancia a quien no pudo tenerla.



Trabajan todo el año y, aunque la media de edad es cada vez más alta, están listas para lo que venga. La más joven de sus filas tiene 30 años, mientras que la decana del grupo está cerca del siglo. La capitana del equipo cuenta que Regina, a la que llaman Genucha y que este año cumple 97 años, ya no está presente en las actividades porque la edad –y la artrosis– ya no se lo permiten, pero sigue siendo la voz más crítica que, después de cada evento, pone sobre la mesa las cosas a mejorar.



La pandemia fue un punto de inflexión para todos, también para ellas y exponen que supuso “un parón muy grande” pero que “están buscando el cambio, porque ganas no les faltan”.



Adaptación



En un tono de resignación, desde presidencia asumen que “la edad repercute más de lo que gustaría”, el cansancio está presente y eso también acaba haciéndose latente.



El cuerpo ya no está para jornadas maratonianas o actividades físicas que supongan desgaste, por lo que las de Esmelle, curtidas en mil batallas, deciden seguir rodando pero de manera más relajada.



El refranero dice que “un dulce a nadie le amarga” y, por ello el pasado sábado, por ejemplo, fueron ellas las chefs encargadas de la degustación de postres y licores caseros que se celebró en la parroquia, en el marco del Verán Cultural de Esmelle, que continúa hasta el próximo 24 de agosto, el día de la Romaría Castrexa.



Mantienen la esencia, aquella con la que empezaron, “relacionarse, crear un grupo que no perdiera el contacto y generar una comunidad más unida en la zona” explica Fernández. Aunque esto no excluye a todas aquellas que no compartan su lugar de residencia, puesto que las puertas de la asociación están abiertas para todos.



Fueron punteras, de eso no hay ninguna duda, y han ofrecido a su parroquia todo, dentro de lo que las circunstancias les permitieron.



Lo que si hay son deudas, un pasivo sentimental sobre todo por la importancia que le dieron a aquellos del rural que, hace treinta años, eran la tercera generación. Una prole que no tuvo oportunidad de ser primera porque las circunstancias no les dejaron.



A la cabeza del grupo ahora está Mariví Fernández, quien entró cuando solo había un proyecto, una idea. Ahora vuelve atrás casi media vida y piensa en aquella señora –que cuando ella era una niña– le dijo “anda mira, así se escribe sardina”.