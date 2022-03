Los transportistas de carbón acuerdan seguir participando en las protestas del sector

Los transportistas de carbón de la central térmica de As Pontes continuarán secundando el paro sectorial, en un principio hasta que este se desconvoque. Así se decidió, con un 80% de los votos a favor, durante una asamblea en la que participaron cerca de 70 profesionales.



Así, el presidente de la Asociación de Transportistas del Carbón de As Pontes, Manuel “Cholo” Bouza, explicó que el colectivo “es conocedor del problema que hay, del problema energético y de que el carbón está en Ferrol y que viene otro barco”, pero que continuar con el paro “es lo que se decidió y lo que hay que respetar”. En este sentido, Bouza ve “bastante complicado” el salir de la situación, apuntando que “no debíamos haber llegado a estos extremos, con los camiones parados y sin ver ninguna luz al final del túnel”. “Creo que había que haber visto esto antes de llegar hasta aquí y creo que el Gobierno va a dar muy pocas ayudas”, apunta el presidente, añadiendo que el colectivo está “muy preocupado” ante la incertidumbre de la situación.



De igual forma, Manuel Bouza abogó por unos “servicios mínimos” más amplios, incluyendo el carbón, ante la perspectiva de problemas de suministro eléctrico. El problema, incide el presidente, radica en cómo trasladar el aumento en los costes del servicio al cliente final; una tesitura sobre la que los profesionales de As Pontes negociaron tiempo atrás, pero no el resto del sector. “La gente del transporte pregunta cuánto le dan y va por lo que le dan [en referencia a trabajar a pérdidas], entonces hay que empezar a decir que no, a la gente que les cubre decirles que no nos cubre y que así no se puede andar”, asevera este profesional.