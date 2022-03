El transporte vuelve a la normalidad en Ferrol tras desconvocarse el paro

Los profesionales del transporte y los sectores agroganadero y forestal acordaron, en una asamblea celebrada durante la noche de ayer en el polígono Río do Pozo de Narón, regresar a la actividad tras casi tres semanas de paro. Las presiones de los clientes, especialmente en el caso de los profesionales del campo y de la madera, ha sido uno de los principales detonantes de la decisión, tal y como explica el portavoz del colectivo, Antonio "Tonete" Ortero. La reunión, que no terminó hasta la una de la madrugada de hoy, no hizo más que confirmar una desconvocatoria que ya se anticipaba a comienzos de semana con el goteo constante de trabajadores volviendo a la actividad. Incluso el sector pesquero, otro de los grandes perjudicados por el incremento exponencial de los precios del combustible, había vuelto a la normalidad el pasado lunes. El propio Otero manifestó que, si bien él personalmente no volvería a trabajar por el coste que le supone su actividad, ya antes incluso de comenzar la asamblea aproximadamente la mitad de sus compañeros que se habían unido al paro en un principio ya lo habían abandonado.





En cuanto a la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible acordada por el Gobierno, el portavoz continúa considerándola insuficiente, criticando, además, la decisión de algunas gasolineras de encarecer esa misma cantidad el precio del carburante. "Es la pescadilla que se muerde la cola", se lamenta.