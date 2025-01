La tradición, el denominador común de los dos premios Galicia en Foco

El certamen de fotoperiodismo Galicia en Foco, que organiza el Club de Prensa de Ferrol, establece en esta XXXIII edición dos primeros premios diferentes, que se adjudicarán, el sábado en el Torrente Ballester, a Brais Lorenzo por su obra “Mázcaras” y a Iñaki Abella por “Campaneiros”. La elección de ambos trabajos, que tienen en común la captura de elementos tradicionales gallegos, se complementa con el acuerdo del jurado de realizar una mención especial a la obra de Adra Pallón y Jorge Meis.



La exposición de la presente convocatoria de Galicia en Foco se inaugurará a las 19.45 horas en la sala de Proxectos del centro cultural y seguidamente se procederá a la entrega de los reconocimientos, un acto que estará presidido por el concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far.



Brais Lorenzo recibirá el galardón Foto do Ano de Galicia en Foco por la fotografía que fue distribuida por la Agencia EFE y publicada en fototeca.com el 19 de febrero de 2023, con la denominación de “Mázcaras”. Tal como lo argumentó el jurado, la elección radica en la “capacidade do seu autor para plasmar nunha imaxe fixa o dinamismo, a excitación e o colorido do Entroido tradicional galego”.

“Campaneiros”, de Iñaki Abella, publicada en Faro de Vigo el 11 de junio de 2023, es la merecedora del premio Serie do Ano de Galicia en Foco, según los jueces, por “capturar a esencia e beleza dun oficio en vías de desaparición e homenaxear coas súas imaxes o saber facer dos artesáns que manteñen viva a tradición dos mestres campaneiros”.



La organización consideró necesario otorgar dos primeros galardones, debido al considerable incremento de los procesos de digitalización que llevan a cabo los medios de comunicación, con lo que también aumentan las publicaciones de Series. Los premios están dotados con 750 euros cada uno y una figura alegórica de Sargadelos, diseñada por Isaac Díaz Pardo para el certamen Galicia en Foco.

Las personas interesadas en visitar la exposición podrán hacerlo hasta el 16 de febrero. De martes a sábados, el horario será de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 , mientras que los domingos y festivos se podrá acceder solo en el turno matutino.

Una iniciativa que desarrolla una crónica social anual

Galicia en Foco es el primer movimiento fotográfico que se realiza desde Ferrol con alcance a toda la Comunidad y tiene como objetivo la reivindicación del trabajo de los fotoperiodistas. Además, a través de la exposición que se organiza anualmente con las imágenes publicadas en la prensa gallega, se recopilan hechos y opiniones con las que se va identificando la sociedad, así como sus continuas transformaciones. De la misma manera, el certamen fomenta el interés del público por la labor de estos profesionales, a los que también se trata de reconocer y publicitar por medio de la divulgación de sus nombres y obras.