La toxina remite en una de las dos zonas de la ría, pero retrasa la campaña de zamburiña

La toxina PSP remite en la zona I de la ría, la más próxima a la bocana, pero continúa en niveles altos en la II, por lo que de momento se mantiene en suspenso la campaña de extracción de zamburiña que las cofradías locales querían empezar a mediados de este mes de mayo.

No será, por lo tanto, hasta junio, siempre que lo permitan las muestras que analiza el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia –Intecmar–, laboratorio dependiente de la Consellería do Mar, cuando pueda recolectarse este bivalvo tan preciado que ha duplicado su precio en los últimos años.



En los tres pósitos de la ría –Ferrol, Barallobre y Mugardos– hay trece embarcaciones con esta arte, la misma que se emplea para la extracción de vieira y que durante los meses pasados –entre enero y marzo– desarrollaron la campaña más larga y productiva desde que se recuperó este recurso, en 2010.



La zamburiña tiene la particularidad de que solamente se cría de manera natural en la ría de Ferrol. De hecho, prácticamente la totalidad de las nueve toneladas que se han comercializado en los últimos años se vendieron en las lonjas de la ría.



Sostenibilidad del recurso



Los muestreos previos de la campaña indican que hay stock comercial suficiente y también de juveniles, pero, en todo caso, como explicó este jueves el patrón mayor de Barallobre, Jorge López, “xa fai unhas semanas, cando empezamos a falar da campaña deste ano, quedamos en reducir á metade os cupos por tripulante –quedarían en 10– porque para nós o primordial é a sostibilidade, que este recurso non desapareza da ría porque non o hai en ningún outro sitio máis que aquí”.



El plan de explotación permite extraer zamburiña entre mayo y octubre, con un límite de 130 jornadas de trabajo.