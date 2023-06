Teté Mareque y Carlos Pita, las dos “estrellas” locales del Camino Inglés

El proyecto de Estrella Galicia de arte urbano “Las estrellas del Camino”, que cuenta con murales en varios puntos de salida y de llegada de la ruta xacobea de personas vinculadas con la zona y que definen como “miradas de resistencia”, llega por fin al Camino Inglés y cuenta en los concellos de la comarca por los que pasa esta ruta con dos representantes, sus estrellas, Teté Mareque y Carlos Pita.



El artista encargado de plasmar estos murales es David Speed, que pintó también el de Reading –en Reino Unido– y el de Miño y completará este Camino con uno en Ordes. El de Ferrol se encuentra en el barrio de Caranza y el segundo en Neda. Ambos cumplen el requisito de que puedan ser vistos por el caminante de frente, en su ruta hacia Santiago.

Tete Mareque con el artista David Speed, autor del mural | E.C.



Si en el Camino Francés se optó por un artista español, el ourensano Mon Devane, ya que los murales solo se pintaron en los tramos desde O Cebreiro; en el Portugués se seleccionaron a dos creadores, uno luso, Daniel Eime y otra gallega, Lula Goce, en el Inglés es Speed el elegido, ya que la ruta cuenta con murales tanto en Reino Unido como en el tramo que parte de Ferrol.



Esta galería de arte urbano pretende reflejar, como se explica en el proyecto de Estrella Galicia, “a través da mirada das persoas que protagonizan a exposición, unha visión máis ampla do Camiño de Santiago. As Estrelas do Camiño invítannos a reflexionar sobre o valor humano das xentes que habitan o Camiño de Santiago: un factor fundamental tanto na conservación como no rexurdir da peregrinación”.



La parte gráfica de arte urbano se contempla con un documental que aún no ha sido estrenado en lo que se refiere a esta ruta, pero que viene precedido del éxito conseguido en los premios Mestre Mateo por el spot realizado por Kaito Estudios para Estrella Galicia que promociona la exposición permanente “As Estrelas do Camiño”.



El primero de los murales locales es el de “las marrones” de Caranza, donde el rostro de Teté Mareque pasará ya a la historia de la ruta xacobea y ayer, al ver el final de la obra, se mostraba más que orgullosa de haber hecho de modelo. En Neda es Carlos Pita, más que conocido por su larga etapa como alcalde, el que ha dejado huella en el Camino.

El mural de Carlos Pita se encuentra en el Camino Inglés a su paso por Neda | E.C.



La figura de Mareque tiene mucho que ver con lo tradicional y la sostenibilidad. Artesana de la lana de oveja gallega comenzó en la actividad A fía da Lá de Cabanas y se ha ido formando hasta liderar el proyecto Ardexarxe, de procesamiento de lana y que ha recibido ya premios, del mismo modo que su otra pasión, la raza de can de palleiro.



Por su parte, Carlos Pita fue uno de los encargados del “renacer” del Camino Inglés. Tras hallar un documento de 1500, junto al que fue bibliotecario de la villa Manuel Pérez Grueiro, en el que se hablaba de la ruta del Camino Inglés por la zona se propuso recuperarlo. Fue en Neda donde se celebró la primera reunión de los concellos implicados, participando incluso en el desbrozado y marcado de parte de la ruta, allá por los años ochenta.



Nuestras particulares “estrellas” iluminan ya el recorrido de los caminantes que inician el Camino Inglés desde su kilómetro cero, en la ciudad naval.