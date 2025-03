Tensión entre un grupo de mariscadores y los patrones mayores de la ría de Ferrol

La protesta de las tres cofradías de la ría de Ferrol este jueves frente al edificio administrativo de la Xunta para reclamar soluciones a la crisis productiva en el sector del marisqueo derivó en el enfrentamiento de un grupo de mariscadores con los tres patrones mayores.

La acción, que estaba prevista para las 13.00 horas, comenzó un poco antes, con decenas de mariscadores de los pósitos de Ferrol, Barallobre y Mugardos expresando su enfado por la situación personal que están viviendo. "No hay marisco, no tenemos ni para pagar el seguro", explicaba uno de los socios más exaltados.

Pronto las críticas se volvieron contra los responsables de las cofradías, a los que acusaron de "no mirar por los socios, solo por salir en la foto y pedir subvenciones". En varios momentos, dos de ellos se encararon con el patrón de Ferrol, Gustavo Chacartegui, y con el de Barallobre, Jorge López, aunque el incidente no pasó de palabras subidas de tono y algún insulto. Hubo otros socios que salieron en defensa de sus representantes. "¡Damos vergüenza! Este no es el lugar ni el momento. El problema lo tenemos ahí", dijo, señalando al edificio de la Xunta.

Tras veinte minutos largos de discusión, los patrones mayores expusieron su reclamación más inmediata: un cese de actividad que deberá conceder el Instituto Social de la Marina (ISM) "en base a un informe da Xunta que diga que hai causa de forza maior", aseguró Jorge López.

Los pósitos explican que la caída de la producción y el desplome de las personas que trabajan diariamente en el mar "xustificaría a medida por si mesma". Por su parte, Chacartegui señaló que el problema de la ría de Ferrol "no es el que tienen el resto de las de Galicia, provocado por las riadas del otoño de 2023; aquí el problema lo tenemos desde hace años y la cosa no hace más que empeorar".

Tanto los patrones mayores de Ferrol y Barallobre como el de Mugados, Borja Carbón, anunciaron que seguirán con las movilizaciones hasta conseguir el objetivo de "tener una alternativa para poder seguir viviendo de nuestro trabajo".