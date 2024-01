El tejido político y social del área celebra el anuncio del nuevo BAC

Representantes políticos y sindicales, tanto a nivel local como autonómico, celebraron hoy el anuncio por sorpresa del nuevo contrato de construcción de Navantia Ferrol por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Los primeros en recibir la noticia, antes incluso que los medios, fueron los miembros del comité de empresa, que mantuvieron durante una mañana un encuentro de trabajo con el dirigente. Así, tras el anuncio, el presidente del ente de representación de los trabajadores, Carlos Díaz (MAS), manifestó su satisfacción con el nuevo contrato, detallando que “se sitúa nun prazo corto”, con la firma de la orden de ejecución antes del verano y el inicio del corte de chapa en los últimos meses del presente 2024. “É unha boa noticia e parte das nosas reivindicacións”, señaló Díaz, quien, no obstante, también apuntó a que no por ello iban a abandonar su “folla de ruta” para reclamar nuevas inversiones en la factoría.



En este sentido, el presidente del comité insistió en la necesidad de modernizar las instalaciones, comenzando con la construcción de un dique de obra nueva y otro de Reparaciones que permita entrar en el mercado de grandes buques. Asimismo, Carlos Díaz instó a Sánchez a “definir dunha vez un plan de emprego”, además de aplicar “un coeficiente reductor para toda a industria do sector naval” e impulsar las negociaciones del nuevo convenio colectivo. Por último, el representante adelantó que se ha solicitado una reunión con la Dirección del astillero para que se les trasladen más datos del contrato.

Corporación municipal



Por parte del gobierno local, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, que se encontraba en Fitur presentando las propuestas turísticas de la ciudad naval, celebró el anuncio, manifestando su satisfacción por “el cambio de opinión del PSOE”, asegurando que este buque era una petición del Partido Popular desde hacía años que siempre se había rechazado.



En este sentido, el regidor ferrolano apuntó que “unas cosas son las palabras, los anuncios, y otra cosa las realidades”, por lo que espera “que esto se plasme cuanto antes en una orden de ejecución”, pero que “confía en la palabra del presidente del Gobierno”. A este respecto, Rey Varela expresó que no le parecía “ni bien, ni mal” que este anuncio se realice en período electoral, insistiendo en que él valoraba “el cambio de parecer” del Ejecutivo tras haber manifestado en el pasado los socialistas en el Parlamento gallego y el Congreso que dicho navío no era necesario y que los astilleros no tenían capacidad para construirlo.



En cuanto a los grupos de la oposición, el portavoz del Partido Socialista ferrolano y antiguo alcalde, Ángel Mato, calificó la noticia de “extraordinaria” y “la prueba evidente de la apuesta del Gobierno de España por Ferrolterra”. En este sentido, Mato señaló que “recordaba perfectamente” la situación de total carencia de carga de trabajo en los talleres de Ferrol y Fene “y cómo hoy está garantizada por muchos años, tanto en la construcción militar, como es este caso, como en la civil con todos los pedidos de ‘jackets’”. Precisamente a este último respecto, el socialista apuntó que era necesario ampliar el negocio en la ría más allá de las cimentaciones y que “deberíamos dar pasos en lo que se refiere a la investigación, a la innovación y a intentar retener el conocimiento aquí”. En cualquier caso, el exalcalde volvió a incidir en la apuesta de su formación por el sector industrial de Ferrolterra, aseverando que lo que es bueno para la comarca también lo es para Galicia.



Por su parte, el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, manifestó que para su formación el anuncio era positivo por su impacto en el empleo, pero que lo consideran “insuficiente”, dado que “o que precisan os estaleiros é un plan de investimentos que contemple a modernización cun dique cuberto, un dique en Carenas e co incremento dos cadros de persoal”. “Ata que iso estea materializado o estaleiro está condenado a vivir únicamente dos pedidos da Armada Española e non poderá competir no mercado internacional”, sentenció el antiguo regidor. En este sentido, Suárez cree que el condicionante de la demanda para la construcción del dique es “a pescadilla que se morde a cola” porque depender únicamente “dun investimento que vén do Ministerio de Defensa” no es suficiente para justificar las inversiones.



El máximo responsable municipal del BNG, Iván Rivas, se expresó de un modo similar, afirmando que “calquera anuncio de carga de traballo é unha boa nova para a cidade e para a comarca” y que espera que se materialice “o antes posible”. Rivas, no obstante, volvió a lamentar la dependencia de las factorías ferrolanas de la construcción militar, defendiendo la necesidad de diversificar las operaciones de los astilleros y entrar en el mercado de la fabricación civil. “Carecemos de infraestruturas e cada vez é máis evidente que temos que dotar [delas] ás instalacións para poder desenvolvernos noutros mercados”, sentenció.

Reacciones autonómicas



A nivel autonómico, el actual presidente de la Xunta y candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda, se mostró desconfiado ante el anuncio, aseverando que “se é verdade eu vouno a celebrar”. “Sempre digo que o que sexa bo para Galicia, eu téñome que alegrar e teño que colaborar”, aseveró el dirigente, al tiempo que afirmaba que “promesas do señor Sánchez, incluso cando non había período electoral, referidas a Galicia, tivemos unhas cantas (...) e logo quedaron en nada”. Igual de crítica se mostró la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, que calificó el encargo de “poner tiritas” y reclamó “que se garantice a medio plazo o futuro da empresa”.



Diametralmente opuesta fue la valoración del candidato socialista a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, quien celebró “ter conseguido o compromiso de Pedro Sánchez” para esta nueva inversión. En este sentido, Besteiro aseveró que ya cuando anunció en diciembre el corte de chapa de la segunda fragata adelantó “que virían máis boas novas”, las cuales, tras “semanas de intenso traballo”, se han materializado en el encargo de este nuevo buque logístico