La suspensión del teletrabajo también provoca la crítica del PSOE

La decisión del gobierno local de suspender durante seis meses la modalidad de teletrabajo entre los trabajadores municipales sigue cosechando críticas, tras las que lanzaron los sindicatos el mismo lunes y Ferrol en Común el martes. Ayer, el PSOE cargó contra el ejecutivo de Rey Varela, al que acusó de “actuar de maneira autoritaria” y de “confundir de novo a maioría absoluta co absolutismo”.



Así, el grupo municipal socialista señala que existe un reglamento del teletrabajo que “foi respaldado tamén polos concelleiros do PP no pasado mandato”. Además, considera que “non é necesario suspender o teletraballo para revisalo”. “Que se pidan os informes pertinentes ás xefaturas de servizo, que son as que teñen que valorar se se pode ou non conceder o teletraballo a un traballador”, añade antes de insistir que el propio reglamento contempla “mecanismos para a concesión ou suspensión do teletraballo, baseados nas necesidades específicas da área, o incumprimento dos obxectivos fixados ou causas sobrevidas que alteren substancialmente as condicións orixinais”. Por ello, los socialistas entienden que suspender de manera generalizada el teletrabajo “é unha medida desproporcionada” que “non se xustifica na actual situación”.



Por todo ello, el PSOE le pide al regidor que rectifique y que no recurra a “medidas extremas que afectan negativamente á conciliación laboral e familiar dos empregados do Concello”.



“Nova situación”

En respuesta a las críticas, el gobierno local ha reiterado que el teletrabajo “tal e como estaba establecido foi un instrumento que deu fundamentalmente resposta aos problemas derivados da crise sanitaria do covid-19, pero que a día de hoxe non obedece a unha situación de normalidade, tal e como fixeron todas as administracións”.



En ese sentido, en la línea en la que se manifestó el alcalde el pasado lunes, recuerda el ejecutivo municipal que hasta ahora se permitía un 50% de las jornadas en esta modalidad y que pasados los años es necesario “levar a cabo unha análise de cada un dos postos e das situacións persoais de quen os desenvolve”. “O teletraballo, como medida de conciliación, seguirá existindo, pero obedecerá aos criterios establecidos que analizará, caso por caso, a Xunta de Goberno Local, unha vez aportada a xustificación da medida de xeito individual”, incide.



El gobierno prevé que la regularización de esta opción esté en marcha “en setembro, facilitando ao mesmo tempo que os traballadores interesados acheguen as solicitudes pertinentes para beneficiarse do réxime de teletrabrallo que lles corresponda”.