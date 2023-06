Solpores musicais en Canido

O selo discográfico Ferror Records celebrará o vindeiro sábado, a partir das 20.00 horas no centro cívico, a primeira das catro citas previstas ata o mes de setembro nunha nova edición, a terceira, de Solpores en Canido. O evento, que conta co apoio da entidade veciñal do barrio e da firma Mahou, achegará nesta primera sesión da nova temporada a música de Chicharrón, Mounqup e a dj Celulite. A entrada, de novo, será de balde.



O cartel das vindeiras citas irase dando a coñecer nas semanas previas aos concertos. O que si se pode avanzar xa, indican os seus promotores, é que a edición actual será a máis ambiciosa das desenvolvidas ata o de agora no tocante á programación musical. O respaldo do público á iniciativa impulsada por Fernando Fernández Rego e Sergio Peck (socios de Ferror Records) é un motor esencial para tratar de seguir mellorando ano tras ano un programa que “funciona moi ben”, comenta Rego.



Como aperitivo celebraron o pasado mes de maio a feira do disco e xa entón houbo una grande afluencia. A meirande parte dos grupos que dan forma ao cartel en cada edición levan a firma da discográfica ferrolá, creada en 2015. Desde entón, suman xa máis de cen grupos, converténdose xa nun referente dentro do panorama musical galego e acadando diferentes recoñecementos no ámbito do underground da comunidade.



Aniversario

“É certo que nos últimos anos experimentamos un importante crecemento”, destaca Fernando, froito do intenso traballo do seus dous socios, que o sábado día 24 deste mes celebrarán o oitavo aniversario do seu proxecto.

Faráno na Sala La Room, cunha festa que contará coas actuacións dos grupos Copa Turbo e Músculo así como dos dj Occy e Fatfish. Será a partir das 00.00 horas e as entradas teñen un prezo de 8 euros (poden ser adquiridas na propia sala ou na web www.ataquilla.com.



Antes desta cita, a festa estará este mesmo sábado en Canido, escenario desde o que que o público poderá gozar dun atarceder envolto na música dos tres artistas que darán o pistoletazo de saída a un programa para o que o seus promotores reivindican algún apoio institucional, colaboración que só chegou, lamentan, na súa primeira edición.