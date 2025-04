Los socialistas llevan a pleno mejoras en la atención a los mayores

Desde el grupo socialista en el Concello de Ferrol se considera que la atención a las personas “é un dos principais obxectivos das administracións públicas e, dun xeito especial, o coidado ás persoas máis vulnerables”. Teniendo en cuenta que Ferrol es uno de los municipios más envejecidos de España –de los que tienen más de 50.000 habitantes– ven que los programas de atención a las personas mayores tienen que tener un impacto todavía mayor que en otras localidades, incluso las que tienen mayor población.



Los socialistas valoran las políticas llevadas a cabo en su mandato, como la inclusión en la red mundial de Municipios Amigables coas Persoas Maiores de la OMS así como la resolución de un nuevo contrato de servicio de ayuda en el hogar en plena pandemia, que mejoró las actuaciones.



Ahora, considera que el ejecutivo del PP “malia as numerosas críticas durante o mandato socialista e os anuncios feitos non só non mellorou a atención ás persoas maiores, senón que ten eliminado todo o que se fixo, deixando a un lado a implementación de medidas do plan de desenvolvemento saudable elaborado polos grupos creados dentro da rede mundial, ou limitando as actividades con carácter residual para as persoas maiores”.



Promesas como los cinco comedores sénior, la eliminación de la lista de espera en el servicio en el hogar o el plan de contingencia que se traducía en un nuevo contrato con tres lotes y la reducción de las tarifas de libre concurrencia a la mitad, aseguran desde el PSOE, se han quedado en eso. “A realidade é moi diferente: un único comedor sénior, o de Río Xubia, sen contrato e sen ordenanza, un único bloque no contrato do servizo de axuda no fogar e cun incremento no prezo por hora”, apunta el grupo del que es portavoz Ángel Mato.



Por esto, elevarán a pleno una moción en la que instan al ejecutivo a aprobar una ordenanza de ayuda en el hogar para la modalidad de libre concurrencia que garantice tarifas asequibles y líneas de ayudas o exenciones, especialmente para las rentas más bajas y personas mayores. Se insta a la Xunta a incrementar la financiación del SAF y que se implementen medidas del Plan de Envellecento Saudable, retomando compromisos con la OMS.