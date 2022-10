Los socialistas denuncian el “escaso compromiso” de la Xunta con la comarca

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato; la diputada autonómica Natividad González Laso y la miembro de la ejecutiva provincial y socialista de A Capela, Marián Bouza, analizaron ayer las cuentas para 2023 de la Xunta de Galicia, considerando el escaso compromiso de estas con Ferrol y comarca.



Bouza hizo hincapié en que no se destinan 90 millones de euros, como afirmó recientemente el candidato local del PP José Manuel Rey, ya que, explicó la socialista, “suma as previsións de gasto das obras para os próximos anos, sen cinguirse a 2023 e ao que aparece no orzamento”, reduciéndolos de este modo a “un tercio do que din”, unos 32 millones de euros.



También aseguró que el PP lleva a cabo políticas “para prexudicar á oposición, sen mirar se prexudica ao cidadán”. En este sentido, hizo también hincapié en que carga a los Concellos con gastos como los de atención en el hogar, “onde a Xunta só paga parte das horas e concede aos Concellos máis horas a asumir”.



La diputada autonómica socialista Natividad González echó la vista atrás para calificar el presupuesto de “cuentas de la marmota, para Ferrol”, recordando que el cambio en el trazado de la Transcantábrica se compensaría con la vía de alta capacidad “prometida hai vinte anos e que tiña que estar rematada no 2007”.



La socialista ferrolana también se refirió a la inclusión de partidas plurianuales en el cómputo que de inversiones hacen los populares locales y así aseguró que las cuentas quedan reducidas ya que “nas obras da AC-862, o Partido Popular fala de 4 millóns de euros, pero o 50% correspóndelle á provincia de Lugo, só 2 millóns serán para as nosas comarcas. Algo similar aos traballos da AG-64, dos que o PP fala dun investimento de máis de 40 millóns de euros para 2023, cando a súa propia Lei de Orzamentos di que serán 8 o vindeiro ano”.



Por su parte, el alcalde, Ángel Mato, criticó la “escasa ambición” de los presupuestos de la Xunta, al asegurar que no invierte en servicios públicos, empleo o diversificación industrial, echando en falta compromisos para instalaciones como las deportivas.



Solo valoro los 1,8 millones que se contemplan para saneamiento rural, lo que supondrá una financiación del 70% de las actuaciones necesarias.