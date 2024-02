Sfhir: "Me alegra que el mural de Fene sea el mejor del mundo, sobre todo por los feneses"

Lo de Sfhir (Hugo Lomas) es cosa de otro planeta. Sus particulares lienzos callejeros, que se cuentan por cientos, acostumbran a ser objeto de devoción y hasta maravillación. Lo que ocurrió con el mural de “La violonchelista” de Fene fue algo impactante desde el minuto uno, cuando plantaron sobre el edificio la planilla inicial. Todo apuntaba a que sería algo grande y vaya si lo ha sido.



Desde el primer momento, el trabajo de Sfhir dejó encandilados a cuantos atravesaban Fene por la rúa da Fraga y se encontraban la impresionante pintura sobre un edificio de nueve plantas. Su proceso de creación fue igualmente imponente, implicando en el trabajo a varios artistas urbanos al mismo tiempo. El propio Sfhir explicaba en agosto a este periódico que una obra de gran formato como esa suponía la actuación de varias personas a la vez. También aquellos días de duro trabajo en Fene, hacía hincapié, en esa sensación plácida que siente cada vez que pisa tierras gallegas, donde el arte urbano es “arte en mayúsculas”, y destacaba lo bien que los trataba la gente de la zona y lo especial que era la acogida que les brindaban. Hugo Lomas es un viejo conocido en la comarca, de hecho , donde deja una profunda huella cada edición.



La relevancia del “Street art” en España es muy destacada, tanto que en varias ocasiones la plataforma Street Art Cities ha señalado creaciones de artistas nacionales y también gallegos y de obras localizadas en diferentes puntos de la Comunidad, como ha ocurrido ahora con el festival Perla Mural Fest. Además, cabe señalar que la plataforma (en la que llegan votos de todo el mundo) ha elegido también en segundo y tercer lugar las creaciones “A dona do Estuario”, de Lula Goce (Nigrán) y Corpora, de Yoe 33, situado en Lugo.

El festival fenés se celebró el pasado mes de agosto para rendir tributo a la antigua sala de fiestas y cine Perla, poniendo el foco de manera especial en la música, de ahí la temática del mural de Sfhir, el más grande que había realizado hasta la fecha en vertical, y los otros dos, obras de Virgina bersabe (“Cunchas”) y Rubén Paz (“A violinista escondida”).



Regreso de Sfhir en agosto



Fran Lage, uno de los organizadores del certamen Perla Mural Fest aseguraba ayer sentirse abrumado por el apoyo y la repercusión que la consecución de este logro estaba teniendo. “Es una locura, hacer un festival un primer año, con tres murales, y que uno de ellos acabe como el mejor del mundo del año pasado es algo que no cabía ni en nuestros mejores sueños”.



Lage destacaba también la gran implicación social que ha tenido el certamen desde el minuto uno. “Tanto la organización como el Ayuntamiento, los vecinos y la comarca al completo se están volcando con nosotros. Hemos recibido cientos de felicitaciones desde el primer momento y más ahora, tras recibir ayer confirmación de que el mural de Sfhir ha sido elegido como el mejor del mundo”.



Las votaciones se cerraban al mediodía y unas horas después se conocía el veredicto. “Hablamos con Sfhir tan pronto nos comunicaron la buena noticia y estaba muy emocionado y agradecido por el apoyo recibido que le ha valido este nuevo reconocimiento”.



Sobre la segunda edición del Perla Mural Fest no pueden avanzar detalles del programa por ahora, ya que no saben con qué presupuesto podrán contar finalmente. Lo que sí pueden confirmar es que se celebrará, previsiblemente, entre el 12 y el 18 de agosto. Otro detalle importante es que van a contar de nuevo con Sfhir, que está entre los invitados confirmados. Desde la organización agradecen a todos los vecinos su colaboración “por haber votado y confiado en este proyecto”, un proyecto joven que no ha podido arrancar de mejor manera y con mejor acogida.

Hablamos con Hugo Lomas sobre el reciente reconocimiento, quien aseguraba ayer sentirse muy ilusionado tras recibir la distinción como mejor mural del año en la plataforma Street Art Cities. “Me alegro sobre todo por la gente de Fene, que fue increíble con nosotros”. Recuerda como “ya durante el proceso tuvo una acogida brutal, mucha gente nos daba la enhorabuena, hubo cientos de anécdotas muy buenas, desde vecinos que te daban comida desde la terraza del quinto piso a las pizzas con mensaje que nos entregaban en Pizza Tutto, agradeciendo que pusieramos al concello de Fene más guapo. La verdad es que nos sentimos casi como en casa”. Agradeció también la colaboración de su equipo formado por Adriana Domínguez, Sezo, Fernando Heras, André y Chompa Cuak, “que estuvieron al pie del cañón y a la organización que se desvivió por que todo saliera bien”. Aunque sus obras ya se han destacado internacionalmente en otras ocasiones, es la primera vez que logra clasificar un mural como mejor del año.