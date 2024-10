Inaugurado el Espazo de Preservación Familiar ubicado en Santa Mariña

En las últimas horas se inauguró en la Avenida de Santa Mariña el nuevo Espazo de Preservación Familiar de Ferrol, acto al que acudieron el director xeral de Infancia, Familia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey Sastre, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, que estuvo acompañado de la concejala de Política Social Rosa Martínez y la edila de infancia, Elvira Miramontes. También estuvieron presentes el gerente de los diferentes espazos de Preservación y director de Arela, Julio Barreiro junto con la directora de Meniños, Verónica Ribadulla.



Este servicio que se implanta ahora en la urbe naval se suma a los que ya están funcionando desde el año 2022 en Vilagarcía de Arousa y A Pobra do Caramiñal. Se trata de unos centros que constituyen una “iniciativa innovadora na protección e promoción da infancia e a adolescencia”, como apuntan desde la Fundación Meniños y la Asociación Arela, que se ocupan del desarrollo de este programa, que se ejecuta en colaboración con la Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia.



“A infancia é unha etapa fundamental na vida do ser humano, nela séntanse as bases do que serán como adultos”, afirmó el alcalde, quien añadió que a “atención a nenos e nenas en situacións de risco é unha responsabilidade colectiva que compartimos coa asociación Arela, a Fundación Meniños e a Xunta a través dun proxecto que, como non pode ser doutro xeito, conta co respaldo do Concello de Ferrol”, afirmó.

Asimismo, el regidor también agradeció el trabajo de Arela y Meniños y su unión “en beneficio dos nenos”, como dijo.



Los Espacios de preservación familiar ofrecen un servicio integral de apoyo psicológico, social y educativo para niños y adolescentes en situaciones de riesgo leve y sus familias. En estos espacios se ofrece una atención integral flexible, a través de actuaciones psicoterapéuticas, con asesoramiento familiar, apoyo socio-educativo y orientación e integración socio-laboral.