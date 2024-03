Una Semana Santa en miniaturas de plomo se puede ver en la calle Real

Los locales de los diversos tercios de Dolores que se reparten estos días por el centro de Ferrol no sirven únicamente para que sus integrantes se pongan los hábitos penitenciales ni para recoger alimentos en la campaña solidaria que ha lanzado la hermandad. También son espacios en los que se exponen enseres y patrimonio de la cofradía, pero también una maravillosa maqueta de la Semana Santa en un pueblo andaluz.

Eduardo Alonso Barajas, más conocido por su segundo apellido, ha dispuesto más de un millar de figuritas de plomo que ha hecho él mismo en el plano de un lugar de Andalucía aun sin nombre, pero al que rebautiza cada vez que le preguntan para hacerle un guiño al personal. Se puede visitar en el local del Tercio del Nazareno en la calle Real, 140, donde se ubicaba Carlin.

Empezó de chaval haciendo pasos con cajas de cerillas y tapas de cervezas, pero después "tenía mucha amistad con Alfredo Martín y él me animaba siempre a hacer la Semana Santa". Hizo la de Ferrol de los años 50 y 60; sin embargo, "luego se me dio por hacer esto hace unos 15 años y, por el medio, soldaditos de plomo".

Detalles de uno de los pasos en la maqueta | Jorge Meis

Únicamente la había expuesto en Pontedeume, hace algunos años, "y estuvo guardada en cajas en un bajo porque exponer no me atrae mucho, necesito gente que me ayude, cuide de ello, porque no me puedo pasar todos los días aquí". Esta vez, la insistencia de Emma Domínguez, organizadora del tercio, y de su hija Paola, han hecho realidad la que se ha convertido en una visita obligada en Ferrol estos días.

Éxito de público

"También Alejandro Varga, que me loqueaba con la dichosa maqueta, y hasta que no la puse no paró, es uno de los que tira del tema", añade Barajas, que no se guarda el chascarrillo cuando le incido en el éxito de visitas: "En Ferrol, todo lo que sea gratis, estupendo". Dos cofrades levantan los tejados de las iglesias y muestran su interior a los visitantes, que se encontrarán también muchas referencias a Sevilla.

Visitantes viendo la maqueta | Jorge Meis

Así, está Tres Caídas, la Esperanza de Triana y la Carretería, entre otros, formados de un lado a otro de una maqueta en la que no faltan los cofrades ni las bandas de música, pero tampoco los parques infantiles, el albero, los niños y las señoras, el puesto de churros y helados, los palcos y los guiños en plazas y calles a gente de Ferrol, como Lola Castro Casares (mayordoma de la Esperanza).