El sector pesquero rechaza en Ferrol la instalación del parque eólico marino “Nordés”

La plataforma “Manifiesto de Burela en defensa del sector pesquero Cantábrico-Noroeste”, compuesta por cofradías y asociaciones de pescadores de Galicia, Asturias y Cantabria rechazó ayer de forma tajante en Ferrol la instalación del futuro parque eólico marino “Nordés”, que se situaría a unos 30 kilómetros de la costa de Ferrolterra. En un encuentro de trabajo en el que han participado los pósitos locales y representantes del sector del noroeste peninsular, el colectivo expresó su oposición “unánime” a esta iniciativa, aseverando que afectaría a más de una treintena de caladeros de pesca de “especies comerciales importantes”, tales como la merluza, el bonito o la cigala.





De esta forma, el portavoz de la plataforma, Torcuato Teixeira, afirmó que el proyecto “Nordés” resultaba “inviable” por su gran afectación al ecosistema, calificando de “barbaridad” el pretender instalar “280 kilómetros cuadrados de aerogeneradores en una zona tan rica y con tanto impacto”. Asimismo, Teixeira instó a las administraciones, tanto locales como autonómicas o estatales, a “lanzar un mensaje para que las empresas privadas se controlen”. En este sentido, el portavoz sentenció que el Ministerio de Transición Ecológica no cuenta con suficiente información “en relación a la pesca” y que por ello no se debía continuar con el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) hasta que no se conozcan “las consecuencias” de estos parques sobre el sector.





Medidas

Por otro lado, desde la plataforma se señaló que, por el momento, la situación es de “diálogo, de trasladar información” –recordando, además, que la Xunta, a través del Observatorio da Eólica Mariña, posibilitó una vía de diálogo entre la empresa promotora y la entidad pesquera–.





No obstante, Torcuato Teixeira también advirtió de que, en caso de ser necesario, el colectivo estaba dispuesto a llevar a cabo “medidas de fuerza y presión” para “defender nuestro modo de vida y los ecosistemas marinos”. No obstante, desde la plataforma se espera “no tener que llegar a esa situación”, dado que cuenta con que las administraciones “defiendan los intereses generales y no defiendan los de grandes empresas que ahora mismo tienen un gran apetito para hacer negocio a costa de nuestra actividad pesquera”.





Advertencia

Por último, desde la plataforma se calificó de “demagogia” la “promesa” de que estos proyectos de eólica marina serán generadores de empleo, principalmente en sectores estratégicos de la comarca como el naval.





Para el colectivo, se está proponiendo “sacrificar” al sector pesquero y los ecosistemas de las costas gallegas ante una promesa de crear puestos de trabajo en la creación de componentes.