Rueda ratifica su compromiso con Ferrol y reclama el del Gobierno

Asegurando que vienen años de oportunidades para la ciudad de Ferrol, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, apostó por un futuro de optimismo basado en una política “útil”, de proyectos y con partidas presupuestadas para poder ponerlos en marcha.



Así lo indicó ayer en su visita a la ciudad, donde participó en las Conversas no Parador, invitado por el Club de Prensa de Ferrol, y en las que desgranó los proyectos de la administración autonómica para esta zona insistiendo en el gran impulso presupuestario que se ha hecho para 2023.



En este sentido, del mismo modo que aseguró que la Xunta hace un importante esfuerzo, pidió también implicación del Gobierno central para concretar los proyectos que se están planteando para un futuro en la comarca. “Implicación e certezas” fue la demanda que, dijo Rueda, no solo se hace desde la Xunta sino también desde el sector empresarial, ya que están pendientes grandes proyectos como el de hidrógeno verde de Reganosa y EDP Renovables en As Pontes, la fábrica de neumáticos de Sentury Tires en este mismo concello, la de metanol verde de Forestal del Atlántico en Mugardos o las de Omega 3 o la planta de Recinor, en As Somozas.



Con respecto a los presupuestos de la Xunta, Rueda recordó inversiones como los 27 millones de euros para la fase final de la reforma y ampliación del CHUF, los ocho millones para la vía de alta capacidad Costa Norte, los tres consignados para reformar la residencia de Caranza o los cerca de cuatro millones para el Campus Industrial.



Con respecto a la ampliación del Arquitecto Marcide, señaló, como ya lo había hecho en su reciente reunión con el alcalde, Ángel Mato, que se necesita firmar un convenio de colaboración con el Concello ferrolano y se está a la espera del visto bueno de la administración local.