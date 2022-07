Rotundo éxito de participación en la primer día del encuentro Ferrol ID 2022 de videojuegos

Un total de 70 profesionales del sector del videojuego, el máximo número de plazas disponibles para esta primera edición, se dieron cita ayer en el Centro Cultural Torrente Ballester para participar en el encuentro Ferrol ID 2022; una iniciativa desarrollada por el Concello y la asociación Koffi Games, con la colaboración de TIC Ferrolterra, AJE y la Universidade da Coruña (UDC) para convertir la ciudad naval en un punto de encuentro clave para el sector.



Y es que, como se explicó durante la presentación del evento la pasada semana y se pudo ver ayer, la apuesta municipal buscaba alejarse de las clásicas conferencias masivas centradas en grandes títulos y orientadas a los usuarios. En lugar de eso, el Concello centró sus esfuerzos en los profesionales, con un especial énfasis en la escena “indie”. De esta forma, desarrolladores, artistas gráficos y sonoros o escritores se dieron cita en unas jornadas que contaron con las ya clásicas mesas redondas, pero también una fuerte apuesta por el “networking”.



Así, los asistentes pudieron disfrutar durante el día de ayer de las conferencias de Qar, de Qaramelo Xogos (Grand Prix Turbotalina); Feliz, del estudio Out of the Blue (Call of the Sea); J.C. Montero, de Red Mountain (The Crown of Wu); y Alex, de la compositora de cine y videojuegos Wild Cat Redords. Por otra parte, la segunda jornada de este evento, que se celebrará hoy, dejará de lado el sector y se centrará en la puesta en valor de la ciudad.