Rey Varela: "Tuvimos un gobierno de 8 y una oposición de 17, ¿se puede estar otros cuatro años así?"

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía, José Manuel Rey Varela, pasó en la tarde del viernes por el Centro Cívico de Canido para participar en el ciclo “Cóntamo ti”, dedicado a las elecciones municipales. Fue un repaso de su trayectoria política, un espacio para lanzar las ideas clave de la campaña y también lugar para la crítica al gobierno local. La principal, la falta de gobernabilidad. El PP apuesta por la mayoría absoluta para superar la inestabilidad y afrontar cada año con un presupuesto cerrado.



“Los tres van a pactar si yo no tengo mayoría. Es legítimo ese pacto pero lo que no creo que sea legítimo para los ferrolanos es que esa coalición dure un minuto para elegir alcalde y después estén enfrentados cuatro años y la ciudad sin gobernabilidad”, apuntó el ex alcalde y ex conselleiro de Política Social. “Tuvimos un gobierno de 8 concejales y una oposición de 17 y ahí empezamos a ver que iba a haber muchas dificultades para sacar los temas adelante. ¿Pensamos que se puede estar otros cuatro años así?”.

No creo que sea legítimo para los ferrolanos que la coalición dure un minuto para elegir alcalde y después estén enfrentados cuatro años



Rey Varela afeó la falta de presupuestos, una anomalía que ya se considera la norma, y también el desencuentro entre Concello y Xunta a cuenta de la residencia de mayores de O Bertón o de las licencias para la rehabilitación dentro del plan Rexurbe. “Ferrol no está para perder una inversión de esas características. Me duele porque yo renuncié a la ubicación que defendía, en O Boial, y llegamos al acuerdo con el gobierno de que la Xunta hacía esta residencia y el Ayuntamiento iba a hacer otra. Cuatro años después, ni una ni otra”, explicó. Sobre el Rexurbe, denunció que “es prácticamente imposible tener una licencia en el Concello de Ferrol” y reclamó agilidad porque “se pierden inversiones porque aquí no tenemos la mentalidad de dar facilidades”.

Confección de la lista electoral

Sobre la lista, Rey no quiso decir nada. “Soy una persona hermética tomando decisiones delicadas sobre otras personas”, declaró, aunque apostó por la igualdad, por integrar a jóvenes y por representar a todos los barrios, con independientes y con profesionales experimentados en las áreas de las que se vayan a hacer cargo. "En una candidatura que aspira a gobernar busco que tenga capacidad para gestionar desde el primer día. A la gestión pública no se va a aprender, hay que ir aprendido".

Renuncié a la ubicación de la residencia de mayores de O Boial a cambio de que la Xunta hiciese una y el Ayuntamiento otra. Cuatro años después, ni una ni otra



Respecto a fichajes de otros partidos, apuntó a Suso Basterrechea, de Ferrol en Común, como concejal de Cultura, sin dar nombres de otras formaciones. "Sé que por decirlo no le voy a hacer ningún daño".



Insistió en la baza de su experiencia en la gestión pública. “Lo que he aprendido sobre todo es que las respuestas a la mayor parte de las preguntas que nos hacemos los representantes públicos las encontramos siempre en la gente, siempre en los vecinos”.

En el ámbito personal, apuntó que lo más difícil de ser un personaje público "es la invasión de tu intimidad" y lamentó "que todavía hay gente que sigue confundiendo al adversario con un enemigo y utilizan la vida personal para hacerle daño".

El ciclo "Cóntamo ti" cerrará la ronda con los candidatos de los cuatro partidos con representación en el pleno municipal el próximo viernes, con la presencia del alcalde actual, el socialista Ángel Mato. Se prevé a continuación un debate con los cuatro, pero todavía no hay fecha fijada para su celebración.