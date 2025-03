Rey Varela asegura que Ultramar tendrá nuevo centro social en 2027

El barrio de Ultramar tendrá un nuevo local social en el año 2027. Ese es el compromiso que ayer trasladó el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, a la directiva de la asociación de vecinos del Ensanche B en la reunión de los viernes del plan de barrios. “Nos próximos días teremos boas noticias ao respecto e podemos garantir que os veciños de Ultramar terán un novo centro social no 2027”, anunció.



Se trata, explicó el regidor, de un nuevo espacio que “cumprirá coas demandas” presentadas por la entidad vecinal para poder desarrollar las diferentes actividades que organizan.



No fue esta la única información novedosa que el primer edil puso encima de la mesa durante el encuentro y, así, también presentó la memoria sobre la reurbanización de la calle Brasil, “outra demanda social”, recalcó Rey Varela.



En cuanto a las acciones más habituales del plan de barrios, el alcalde, que estuvo acompañado por su mano derecha, Javier Díaz Mosquera, hizo referencia a los trabajos de poda, que es otra de las peticiones trasladadas por la entidad que preside Natalia Ares, principalmente en el entorno de la plaza. “Realizouse unha poda de redución de volume tanto en altura como en anchura da copa das árbores”, precisó. Esta intervención se suma al recorte de los ejemplares ornamentales en la calle Uruguay y en la plaza de Cuba, donde se han llevado a cabo las escardas de los macizos y la limpieza de los alcorques.

Trabajos

Además, la empresa de limpieza también desbrozó buena parte del barrio –cerca de 11.000 metros–, especialmente en el entorno de la plaza central del barrio (2.750 metros cuadrados), la de Cuba (1.398 metros), Sartaña (3.024) y el solar detrás de la cafetería Valencia (1.345). También se limpiaron cerca de 180 contenedores de basura, papel, vidrio y plástico.



El servicio de conservación y mantenimiento de las áreas infantiles de juegos, biosaludables y ejercicio al aire libre también tuvo trabajo en la plaza de Cuba y, además, se retiraron los bancos en mal estado en el CEIP Ponzos, a petición del propio centro.



En cuanto al mantenimiento eléctrico del barrio –que tiene 534 puntos de luz, por ejemplo– fue necesario ejecutar una decena de actuaciones de carácter preventivo y correctivo.

Natalia Ares: “Estamos encantados”

La presidenta de la AVV Ultramar, Natalia Ares, expresó su alegría “por ver por fin no papel” el proyecto de centro social del barrio, una demanda histórica. “Estamos encantados e agradecidos porque xa é algo máis que palabras”, añadió. Además, avanzó que para el nuevo local no hay una ubicación cerrada, pero entiende que “deberá estar no entorno da praza central, pois é o corazón do barrio”.