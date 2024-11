Rey Varela anuncia no comité do PP que “nunhas semanas” aprobarán novos orzamentos

O presidente do PP local de Ferrol, José Manuel Rey, deu conta onte no Comité Executivo local do labor realizado ao longo deste ano, no camiño do diseño dun proxecto de cidade que “está dando resposta ás necesidades inmediatas dos veciños, pero tamén está sentando as bases do Ferrol do futuro co horizonte posto no ano 2030”. Deste xeito, Rey Varela destacou cuestións como que “volvemos a superar los 64.000 habitantes que habíamos perdido en 2023, por primera vez en la historia, somos la ciudad de Galicia con la tasa de paro más baja que es, además, la menor de la historia de la ciudad”.



Resaltou tamén que no último ano “se incrementaron en la ciudad las licencias de obra un 34%, aumentamos un 61% las rehabilitaciones integrales de edificios, las rehabilitaciones interiores crecieron un 29% y Ferrol es una ciudad atractiva para inventir”.



Con dous orzamentos aprobados –os mesmos que nos últimos oito anos anteriores, matizou Rey Varela–, anunciou que o goberno local presentará “en unas semanas” os orzamentos de 2025.

Como as tres grandes obras que transformarán a cidade, o rexedor destacou a apertura de Ferrol ao mar, a urbanización do Sánchez Aguilera e a Cidade do Deporte.