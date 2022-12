Retratos en blanco y negro en la exposición “Disparando con mis ojos” de Carlos Muiños

Cautivado por la fotografía de retrato desde sus inicios en el arte de tomar imágenes, el ferrolano Carlos Muiños (Ferrol, 1982) pone de nuevo el foco en las personas en su proyecto “Disparando con mis ojos”, exposición que hasta el próximo 4 de enero puede ser visitada en el Claustro del Concello de Ortigueira.



En ella aborda también la influencia de las redes sociales en esta disciplina, que han propiciado un crecimiento del consumo de imágenes tanto a nivel profesional como aficionado. Refleja, además, a través de su propuesta “el interesante movimiento de colaboración y sinergia entre ‘modelos no profesionales’ y fotógrafos, en el que ambas partes suman esfuerzos logrando resultados muy satisfactorios para mostrar después en sus respectivas plataformas”, comenta.



Esta interacción con personas de diferentes orígenes y culturas es para el ferrolano uno de los aspectos más gratificantes y enriquecedores de su actividad, pues le permite incorporar a su bagaje vital “diferentes visiones de la vida y que lógicamente tienen su impacto positivo en mi propio crecimiento personal”.



La muestra instalada actualmente en Ortigueira, que tiene previsto recalar también en el centro cultural Torrente Ballester, constituye, en palabras del propio Muiños, “el que hasta ahora es mi mayor trabajo fotográfico”.



Se trata de una recopilación de algunos de los mejores retratos que lleva haciendo desde 2017 y otros realizados especialmente para la ocasión. Incluye cerca de 30 fotografías de 50x70, hojas de contactos con tamaños más reducidos en vitrina y audiovisuales en los que se muestra el estilo de trabajo del autor.



Todas son en blanco y negro, “un estilo que nunca he enseñado en mis redes”, dice, por lo que la muestra brinda una excelente oportunidad para acercarse a la obra de un fotógrafo al que se puede acceder a través de la red en el Instagram @ferrolmfh o en su web www.carlosmuinos.com.



Además de este proyecto, Muiños se convirtió el pasado mes de noviembre en el único fotógrafo europeo en participar en la exposición colectiva “Fotógrafos por el Mundo” organizada en el Museo de Arte Contemporáneo de Cuzco, Perú. “El curador de la exposición me contactó a través de Instagram, por si me interesaba participar en la exposición”, cuenta Muíños. Le dijo que sí y a partir de ahí comenzó el proceso de selección de las fotografías que aparecerían. Envió de París, Londres, Madrid y Galicia, eligiendo finalmente cuatro imágenes de la comunidad gallega. “Consideró que esta sería una buena propuesta al enseñar zonas de España menos conocidas para el público de allá”.



La muestra registró una excelente asistencia de público tanto por parte de visitantes locales como turistas e incluso fue prorrogada dos veces. En esta iniciativa, Muiños compartió cartel con fotógrafos de México, Costa Rica, Argentina y Perú.



Glasgow



No ha sido esta, sin embargo, su única experiencia internacional este año. Precisamente en la actualidad y hasta el próximo 30 de diciembre, participa con una imagen en la exposición colectiva “End of year show. International Photography Exhibition”, de la Glasgow Gallery of Photography”.



Reconoce que estos últimos meses del año han sido muy productivos y aguarda poder materializar a lo largo de 2023 otros proyectos ya en mente que podrían llevar la obra del fotógrafo a nuevos países.