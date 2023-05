La retención de talento, uno de los retos para el sector de la transición energética

En el contexto actual de desarrollo global de las diferentes tecnologías de renovables emerge un importante nicho de mercado en nuevas cualificaciones industriales. Con el fin de abordar los nuevos perfiles académicos y profesionales necesarios ante este nuevo panorama se desarrolló este lunes en el Campus Industrial de Ferrol una jornada, enmarcada en la Cátedra Greenalia-UDC para la Transición Energética, que contó con la intervención de varios representantes de empresas del sector.



Por parte de la firma Acebrón Group, su CEO, Rebeca Acebrón, destacó la creciente demanda de diferentes perfiles en el ámbito de las renovables, destacando el impulso que este tiene en el metal. Uno de los retos, dijo, pasa por la retención del talento que se forma en la Comunidad. Aunque actualmente los datos confirman que el 80% se quedan en Galicia, “necesitamos mantener el otro 20% también y seguir atrayendo porque la demanda será alta”, manifestó.



El CEO y director financiero de Genesal Energy, Julio Arca, destacó en su intervención la importancia de las cátedras por lo que significan para la colaboración público-privada. Puso sobre la mesa la oportunidad laboral que ofrece el crecimiento de las diferentes tecnologías energéticas (biofuel, hidrógeno...). Junto a los ingenieros, apuntó a los técnicos de montaje y mantenimiento como perfiles cada vez más demandados. Aprovechó además su intervención para pedir una mayor conexión y relación entre la universidad y el ámbito empresarial.



Expectativas

También participó en la jornada Ángel Fernández, director comercial y de estrategia competitiva de Seanergies-Navantia, que abordó, entre otras cuestiones, la hoja de ruta de la Unión Europea para multiplicar la capacidad de generación de energías marinas por cinco en apenas siete años. El impacto en empleo, señaló, es que por cada GW instalado en eólica marina, se crearían 18.500 puestos. “Si pensamos que en España se quieren implantar entre 1 y 3 GW, hablaríamos de 55.000 personas en 2030”, apuntó. Se abren así, añadió, nuevas líneas de negocio que necesitarán nuevos perfiles que no hay en la actualidad. “Prevemos una grandísima demanda de todo tipo de perfiles, tanto desde la perspectiva más técnica como la de FP (soldadura, montaje y operaciones…) pero también de estudios universitarios (ingenieros en estructuras, pintura…)”, entre otros.



La mesa redonda se completó con la intervención de la CSO y consejera ejecutiva de Greenalia, Beatriz Mato, que partió de la situación actual marcada por la emergencia climática, lo que obliga a “adelantar las acciones que nos habíamos propuesto en los planes de lucha contra el cambio climático” y avanzar en la transición energética, lo que conllevará la implementación de nuevos proyectos, especialmente en renovables.



Director

También tomó la palabra en la jornada celebradaen el campus de Ferrol, dirigida especialmente a estudiantes universitarios, el director de la cátedra, Fernando de Llano, que apuntó a las competencias transversales y sobre todo a la actitud como dos de los elementos fundamentales para el futuro laboral de los egresados de la Universidade da Coruña.



“Elementos como o razoamento crítico, a capacidade de adaptación, polivalencia, motivación, proactividade ou a intelixencia emocional van ser chave para que no futuro, nas empresas, se poida demostrar todo o que valemos. O que se nos pide a todos os que estamos na transición enerxética é que lideremos, e que sexamos xente proactiva, que miremos para adiante, que non teñamos medo aos retos e que camiñemos cara un futuro máis sustentable apoiándonos no máis básico, en crer nun mesmo, en crear equipo e traballar xuntos por un futuro mellor”, incidió.