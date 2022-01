Los residentes de Ciudad Jardín conseguirán su licencia de ocupación tras una década

Los vecinos de la urbanización Ciudad Jardín, de O Vinculeiro, sufrirán de buen grado los siete meses de obras a los que se someterá el entorno de sus viviendas, toda vez que por fin podrán dar por finiquitada una situación que se remonta a más de diez años atrás con la construcción de esta zona residencial y los problemas surgidos con la empresa constructora, que dio a la quiebra.





Ahora, es el Concello el que ejecuta el acondicionamiento haciendo uso del aval aportado en su día por la concesionaria de los trabajos de construcción.





Ayer, el alcalde, Ángel Mato; el edil de Urbanismo, Julián Reina y responsables de la obra visitaron la zona en la que ya desde principios de semana se está trabajando –concretamente entre la avenida de O Vinculeiro y la calle Monte do Ameneiral —. Mato no dudó en señalar que “o máis importante é que con estas obras as familias van conseguir por fin licenza de primeira ocupación despois dunha década” y que los trabajos “van pechar un grave problema que levan soportando os veciños desde hai máis de dez anos”.





Así las cosas, esta ejecución permitirá que la urbanización se incluya en los contratos municipales, desde los de limpieza de zonas verdes hasta el de recogida de residuos “para garantir a tranquilidade das familias que viven aquí”.





El regidor local recordó los difíciles pasos administrativos que ha habido que andar tras la quiebra de la constructora, que ahora concluirán con la ejecución de una actuación por un importe de 695.207,56 euros y un plazo de ejecución que concluirá en agosto.





Fases de trabajo

En la visita de ayer se hizo un relatorio de las fases de obra a las que ahora se enfrentan los residentes y que, como explicó el responsable de Urbanismo, Julián Reina, “comezaron pola zona máis alta da urbanización ata a máis baixa”.





Los trabajos incluyen la conexión de O Vinculeiro con la carretera de Santa Icía, la conexión viaria entre esta urbanización y O Boial, adecuación de un itinerario peatonal desde la avenida Buque Escola Galatea hasta Cruz de Arriba, colocación de baldosas reparación de aceras en mal estado, limpieza general y roza de maleza, acondicionamiento de las glorietas, colocación de señalización vertical y horizontal, reparación de la red de abastecimiento de agua, además de la regeneración de zonas verdes y plantaciones de especies como robles, castaños o nogales.





La mejora de la urbanización se completará con la instalación de mobiliario urbano en el entorno de las viviendas como bancos o papeleras, además de la renovación del alumbrado.