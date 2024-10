Residentes del CAMF de Ferrol alertan de una merma en el servicio que atienen dos enfermeras de un plantel de ocho

Usuarios del CAMF de Ferrol aseguran vivir una “situación límite” después de que a los problemas que ya venían arrastrando con la carencia del servicio de enfermería nocturno se une ahora la falta de personal. “No se cubren plazas y no se atiende a los residentes como se debiera, es imposible hacerlo con un 80% menos de la plantilla”, advierten los residentes, quienes añaden que en el centro hay gente con necesidades constantes “que no se pueden cubrir”. Así, indican que algunos residentes, con alimentación asistida, no reciben el alimento cuando les toca “y a veces deben esperar horas para recibirlo”.



Curas que se retrasan, comidas que no llegan, la atención, en definitiva se ha visto mermada de forma considerable, dicen.



Sostienen que esto se viene produciendo desde hace una semana, cuando a las bajas laborales del personal se han sumado vacaciones. “No se cubren las plazas y por eso hacemos un llamamiento a la solidaridad del personal de enfermería para que cubran la bolsa de empleo del CAMF”, indican.



Los residentes explican también que “de ocho profesionales de enfermería que se deberían ocupar del servicio, cuatro están de baja y dos de vacaciones, siendo atendidos todos los residentes por solo dos enfermeras”.



Los internos del CAMF creen que no se hace lo posible para atraer a profesionales de la enfermería, ya que, indican, “prefieren ir a trabajar al Sergas”.