La resaca navideña golpea con fuerza al empleo de Ferrol, con un aumento del paro del 2,57% en el área

El mes de enero es, tradicionalmente, un período de incremento del desempleo. Aún con la última reforma laboral, que limita la contratación temporal, el fin de la temporada navideña –y, por tanto, el descenso en la demanda de profesionales del sector servicios– supone un reajuste de los picos laborales estivales, dejando a su paso un balance en líneas generales negativo.



Así, según el último informe del Instituto Galego de Estatística (IGE), el conjunto de las tres comarcas –y más concretamente la de Ferrol– no fue una excepción, registrándose un incremento en el desempleo del 2,75%. En este sentido, cabe destacar que las áreas de Ortegal y el Eume sí comenzaron el año, en general, con buen pie, con un descenso en el paro del 0,83 y el 1,48%, respectivamente. No fue así con la zona de influencia de la ciudad naval, donde aumentó el número de personas sin trabajo un 3,26%.



No obstante, si bien el cómputo mensual es negativo, es importante señalar que se mantiene la tendencia de mejoría interanual, superándose los resultados de enero no solo del pasado 2022, sino también los de 2020, antes del estallido de la pandemia. De esta forma, en el conjunto de las tres comarcas el desempleo bajó un 7,11% frente al año anterior y un 10,11% frente a 2020; mientras que de forma individual en el área de Ortegal la caída fue del 0,17 y del 6,1%, respectivamente; en el Eume del 14,36 y 12,48%; y en Ferrol del 6,62 y 10,05%.

Concellos



A nivel municipal los resultados del último informe del IGE fueron muy dispares, aunque en general el desempleo creció en la gran mayoría de los concellos de las tres áreas –en doce de los veinte–. En el caso del Eume y Ortegal, que cerraron el mes en positivo, fueron más los ayuntamientos con un incremento del paro, pero aquellos con un descenso obtuvieron tan buenas cifras que lograron paliar los resultados del resto. A este respecto destacan los casos de Cariño, con una caída del 4,81% y As Pontes,

con un 9,11%.



De esta forma, la comarca de Ferrol fue la que registró peores cifras en general, dándose los mayores incrementos en aquellas zonas con una mayor densidad poblacional. En consecuencia, el desempleo creció en la ciudad naval en 166 personas (+3,86%) y en Narón en 56 (+2,59%), aunque el caso más destacable fue el de Fene, que perdió un total de 40 puestos de trabajo (+6,17%). En cuanto al extremo opuesto, el municipio de As Somozas fue el más destacado, con nueve nuevos empleos –una caída del 10,11%–, seguido de Ares, donde se crearon ocho puestos de trabajo en el último mes (-2,58%).

Sectores



Finalmente, en lo referente a los sectores económicos a los que pertenecen las personas sin empleo, el informe del IGE muestra claramente no solo el final del pico de demanda de profesionales antes mencionado, sino que en todas las comarcas el incremento en el desempleo se dio exclusivamente dentro del sector servicios –de hecho, en el resto de áreas no solo no creció, sino que en muchos casos descendió el paro–.



De un modo más concreto, en el Eume se perdieron 14 empleos en el sector terciario, mientras que se crearon 29 en la agricultura y pesca, industra y en la construcción. En Ortegal la tendencia fue idéntica, con seis empleos perdidos en los servicios y otros once creados en el resto; mientras que en Ferrol se destruyeron un total de 323 empleos en el sector terciario y nueve en la agricultura y pesca, al tiempo que se contrataron a 43 personas en la construcción y la industria.