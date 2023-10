El repunte en el Eume logra mantener la creación de empresas al nivel de 2019

La creación de empresas es, junto con el desempleo, uno de los principales “termómetros” para analizar la situación económica de Ferrolterra. No obstante, al contrario que el paro, la fundación de nuevas sociedades tiende a ser menos estacional y depende más de la coyuntura que atraviese el conjunto nacional y del contexto geopolítico –que afectan, por ejemplo, a la demanda, precio o disponibilidad de bienes y servicios, incluidas materias primas–.



Así, mientras los datos de empleo muestran una tendencia relativamente constante hacia la recuperación, la creación de empresas ha sido cuanto menos irregular desde 2019. Analizando las cifras anuales desde antes de la pandemia de coronavirus se puede observar como, tras el valle de 2020 por la epidemia mundial, se experimentó un incremento constante durante los siguientes dos ejercicios, fruto, principalmente, de las políticas globales, europeas y nacionales de reactivación económica y la creación de nuevos mercados –en 2019 se fundaron en el conjunto de las tres comarcas 152 compañías; 120 en 2020; 162 en 2021; y 189 en 2022–.

Retorno a la normalidad

Teniendo en cuenta esta coyuntura no es de extrañar que el presente 2023 se esté caracterizando por un retorno a la estabilidad, pese a que esto se traduzca en una notable caída respecto a los dos años anteriores. De este modo, según el último informe del Instituto Galego de Estatística (IGE), en base a los datos publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), en el conjunto de las tres comarcas se fundaron, durante los tres primeros trimestres del año, un total de 111 nuevas compañías, un número idéntico al del mismo período de 2019, pero un 25,5% menos que en 2022 (149).



Cabe destacar, no obstante, que los datos del Borme solo incluyen sociedades mercantiles, por lo que un incremento en el número de profesionales autónomos –lo que incluiría, por ejemplo, todos aquellos proyectos derivados de acciones de promoción de iniciativas emprendedoras por parte de la Xunta o la Diputación– pasaría desapercibido en el informe elaborado por el IGE.

Datos por comarcas

Desgranando los datos por áreas se puede observar que, comparado con 2019, Ortegal mantuvo un nivel idéntico de creación de empresas, pero con importantes variaciones a nivel municipal –Mañón y Cariño aumentaron su cifra, mientras que Ortigueira experimentó una caída considerable–.



La comarca del Eume, por su parte, fue la que obtuvo mejores datos, hasta el punto de ser la responsable de que, por el momento, el balance general se mantenga al nivel previo a la pandemia. En este sentido, salvo Monfero, que pasó de tres a ninguna nueva compañía, todos los concellos registraron incrementos respecto a 2019, destacando especialmente Pondeteume, que pasó de cinco a nueve compañías, y As Pontes, que subió de seis a nueve.



En el caso de Ferrol, su resultado, una caída de siete empresas, responde más a la situación del entorno de la ciudad naval que al conjunto de la comarca. De este modo, Cedeira, Moeche y As Somozas mantuvieron sus resultados de 2019, mientras que Mugardos, Narón, Neda, San Sadurniño y As Somozas cerraron el período con cifras positivas. El principal problema es que la caída combinada de Ares, Fene y Ferrol, especialmente el de esta última –pasó de 40 a 31– arrastró el cómputo total del área.



Afortunadamente, el balance del año completo para el conjunto de las tres comarcas de antes de la pandemia –152 nuevas compañías– no se encuentra muy alejado del resultado actual, por lo que no es descabellado pensar que, a lo largo del último trimestre, el área pueda recuperarse o incluso superar, aun por poco, dicha cifra. De ello dependerán, entre otros factores, la entrada en funcionamiento de los planes de contingencia por el cierre de la central de As Pontes o el inicio de nuevos proyectos de eólica en los astilleros de Ferrol.