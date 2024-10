Rincón del motorista | La incorporación progresiva del airbag a la equipación del motorista

Antes de que finalice el año les serán entregados a los agentes motorizados de la Guardia Civil de Tráfico los chalecos airbag adquiridos por el Ministerio del Interior, con un coste de 2,5 millones de Euros. En principio se distribuirán 4.661 chalecos a la espera de contar con otras 3.595 unidades más con objeto de equipar a toda la plantilla de la Agrupación de tráfico de la Guardia Civil, con ello los agentes verán aumentada su seguridad al circular en moto por nuestras carreteras.



Desde el año 2019 que se adquirieron 30 unidades, la Escuela de Tráfico de Mérida viene utilizando estos airbags como prototipos con objeto de definir las características necesarias para su futura utilización por los integrantes del cuerpo. Los nuevos chalecos con los que ahora se completará el equipamiento de los agentes, fueron diseñados para utilizarse sobre la cazadora, respetando la uniformidad. Disponen de un sistema de activación autónomo, sin cableado, y se caracterizan por su ligereza. La incorporación de estos elementos en el equipamiento de los motoristas de Tráfico no solo supone una notable mejoría en su seguridad, también se pretende con ello que sean un ejemplo para el resto de motoristas con el ánimo de fomentar la utilización del airbag entre los usuarios de las motocicletas que circulan por nuestras carreteras.



En 2019 participé en un curso gratuito de “conducción segura de la moto” y en él tuve ocasión de experimentar la prueba de un airbag con objeto de comprobar el efecto que su explosión hacia sobre el cuerpo en caso de una caída que activase el dispositivo de disparo, la rapidez con la que se produce el disparo/hinchado es tal que realmente ni te enteras, cuando te das cuenta de que explotó solo notas la opresión que el chaleco ejerce sobre tu cuerpo. La presión de inflado y el tejido con el que están confeccionados harán el resto a la hora de protegerte ante un accidente.



Más de uno se preguntará cómo es que me vi metido en un airbag.

Pues resulta que aquel día estaba yo enfrascado en la carburación de una Vespa cuando hube de contestar a la llamada de un número que no tenía en la agenda y cuál fue mi sorpresa que me llamaban de la Escuela de conducción de la Mutua Motorista para después de haberme, inicialmente, negado la participación en un curso de conducción segura, preguntarme si me interesaba participar en el que tenían programado ya que había habido una baja en el mismo. Mi respuesta fue inmediata, sí, y sin pensarlo dos veces le pedí la moto a mi hija, una custon 650, y salí, bajo la lluvia, equipado con la vestimenta adecuada para la situación y dispuesto a realizar el curso. Es que después de más de cinco décadas de experiencia circulando en moto soy consciente de que todavía puedo aprender algo, estoy a tiempo y esta oportunidad no la pierdo, algo aprenderé, lo sé y lo haré, “seguro”. Con la asistencia al curso los participantes en el mismo ampliamos nuestros conocimientos mediante una formación gratuita, avanzada y voluntaria, mejorando de esta manera nuestra técnica en la conducción.

Práctica

A la hora de pilotar una moto, la necesidad prioritaria es autoprotegerse. El tiempo dedicado a la clase teórica transcurrió incidiendo en la necesidad de utilizar prendas homologadas y las ventajas de la utilización del casco, traje, guantes y botas, para a continuación hacer referencia a otros aspectos no menos importantes para conseguir hacer uso de la moto de la forma más segura; la presión de los neumáticos, formas de frenado, el trazado de curvas y un largo etcétera. Después de un par de horas analizando teóricamente estos pormenores necesarios para la conducción segura de la moto, era hora de poner en práctica sobre ella, en la pista, las enseñanzas recibidas. Gracias a la experiencia y consejos de los monitores se tomó consciencia de la necesidad de corregir esos vicios de conducción que tenemos y que las más de las veces no hacen sino empeorarla,. Nos hicieron partícipes de sus conocimientos y habilidades en el manejo seguro de la motocicleta efectuando las maniobras pertinentes, tales como celeración, frenada, parada, giros, trazado de curvas, etc. para conseguirlo.



Finalmente los cursillistas tuvimos la oportunidad de ver, y yo de comprobar, el funcionamiento de un airbag para motorista, una prenda innovadora que protege del golpe y rozamiento en caso de caída. Es útil, práctico y recomendable su uso por el plus de seguridad que proporciona a sus usuarios, todo en aras de nuestra seguridad.