La rehabilitación de la casa natal de Carvalho Calero, una deuda pendiente

Un año más y coincidiendo en esta ocasión con el 112º aniversario del nacimiento de Ricardo Carvalho Calero, entidades culturales, vecinales y políticas de la ciudad naval se dieron cita ante las ruinas de la casa natal del escritor, en la calle San Francisco del barrio de Ferrol Vello. Además de recordar su figura, exigieron que se cumpla con una asignatura pendiente, la rehabilitación del inmueble para uso público, tal y como está comprometido desde hace años.



El acto estuvo convocado por BNG, la Asociación Cultural Ferrolterra Antiga, la Fundaçom Artábria, la Sociedade Cultural Medulio, la Asociación Veciñal de Ferrol Vello y el Ateneo Ferrolán y para demostrar la firmeza de la reivindicación, procedieron a la plantación de un carballo, justo enfrente a la que fue vivienda del homenajeado en el Día das Letras Galegas de 2020.



Ante los inmuebles adquiridos por el Concello de Ferrol, que esperan su recuperación, los participantes se concentraron para lamentar la desidia de las administraciones a este respecto, toda vez que la propiedad es municipal desde el año 2011.



El portavoz del BNG local, Iván Rivas, aseguró que hasta que se lleve a cabo la rehabilitación de este inmueble no se cesará en la convocatoria de este tipo de actos que dejan de manifiesto el compromiso de esta formación con el proyecto de recuperar la casa del profesor ferrolano.



Rivas censuró tanto al Concello ferrolano como a la Xunta de Galicia su comportamiento a este respecto y recordó que “para este proxecto conseguimos que se consignara diñeiro nos orzamentos municipais, conseguimos que se desenvolvera un proxecto consensuado con todos os colectivos implicados desde hai anos nesta proposta”, al tiempo que lamentó que “o goberno local decidira gardar nun caixón o tema e que, ademais, destinara os fondos económicos a outros proxectos”.



Así, aunque el único presupuesto municipal aprobado en este mandato incluía una partida para comenzar los trabajos de rehabilitación, la anulación do Plan Especial de Ferrol Vello hizo que el ejecutivo de Ángel Mato decidiese destinar la partida a otros fines, algo que desde el BNG no se admitió y se presentaron alternativas como la declaración de una zona ZER, figura contemplada para espacios de necesidad prioritaria de rehabilitación, o una modificación simplificada del PXOM, cuestiones que no han sido tenidas en cuenta.



Por parte de la Xunta, denunciaron los participantes en el acto, “cando vén pasearse polo barrio, non deixa de insistir na necesidade da súa recuperación mais non destina un só euro nos orzamentos para este fin”, además de no atender la petición de declaración de zona ZER, solicitada el pasado mes de junio.