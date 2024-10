La redacción del Pepri de Ferrol Vello atrae el interés de una sola firma

Una sola empresa ha presentado su oferta para redactar el Plan Especial de Protección e Rehabilitación (Pepri) de Ferrol Vello, el conjunto de normas que determinarán qué y cómo se podrá edificar y reformar en el barrio histórico de la ciudad. En estos momentos, los servicios municipales analizan el contenido de la única propuesta que se ha recibido en esta primera fase de la licitación, que se publicó por un importe total de 84.700 euros, impuestos incluidos.



Como se recordará, la decisión de volver a sacar a contratación el plan es consecuencia de una sentencia firmada en febrero de 2022 por el Tribunal Supremo, que tumbó el texto anterior, aprobado siete años antes, por un defecto en la tramitación.



Con todo, tal y como anunció el alcalde a finales del mes de mayo, cuando se activó un nuevo procedimiento de licitación, el Pepri que tumbó el alto tribunal servirá de base para el presente. De ese modo, su ámbito abarca el que recoge en su declaración de Ben de Interese Cultural (BIC) la Consellería de Cultura e Turismo en el año 2011, es decir, una extensión de 10,53 hectáreas, de las que menos de la mitad, en concreto 4,29 se corresponden con zonas “propiamente histórico-artísticas– y el resto (6,24) a la zona de respeto, a la que se incorporan los espacios y edificaciones de interés patrimonial que, estando fuera de este ámbito, como el Campo de San Roque, iglesia de San Francisco, Capitanía General o Jardines de Herrera, “representan o espazo de relación co conxunto histórico do barrio da Magdalena”. Además, la redacción de este plan “terá en conta a posible existencia do castro de Ferrol Vello”.



Los pliegos del contrato incluyen también un cronograma sobre el desarrollo de los trabajos por parte de la empresa adjudicataria, que no se extenderán más allá de los doce meses desde la firma.



En ese sentido, la primera fase tiene un plazo de ejecución de dos meses y en él se deberá elaborar el documento de inicio a los efectos de la evaluación ambiental estratégica. Una vez que se obtenga la resolución de la administración ambiental sobre el documento de inicio, la firma tendrá seis meses para realizar el documento del Pepri para su aprobación inicial; uno para analizar y responder a las alegaciones que puedan presentarse; dos meses para la aprobación definitiva del plan y el último, para el documento final.

Propuesta de adjudicación de dos inmuebles del Rexurbe

El contrato para rehabilitar cinco edificios y reconstruir otro en el barrio de Ferrol Vello dentro del programa Rexurbe está a punto de resolverse, al menos en los dos lotes (el primero y el segundo) que recibieron ofertas. Se trata, en concreto, del número 17 de la calle Benito Vicetto (que supondrá la habilitación de dos viviendas de promoción pública destinadas al alquiler y otros tantos trasteros) y los números 22-24 (en este caso será una edificación “ex novo”), que creará dos viviendas, dos trasteros, además de un local comercial.



Ya hay una propuesta de adjudicación (la única recibida para Vicetto 17, mientras que en Castro 22-24 se recibieron dos) por parte de la mesa de contratación, pero todavía no se ha publicado la resolución definitiva. Los otros cuatro inmuebles incluidos en este contrato que se licitó a finales de diciembre (los números 18, 46 y 58 de Espartero y el 13 de San Francisco) se declararon desiertos el pasado mes de marzo, por lo que deberán sacarse de nuevo a licitación.



El plazo de ejecución de las obras, una vez que se firme el contrato, será de 15 meses.