Reclaman un refuerzo de la seguridad vial en Caranza ante el aumento del tráfico

El corte del tráfico en la avenida de As Pías ha tenido como consecuencia el incremento de la circulación en otras vías por A Gándara o por el barrio de Caranza, canalizándose en este caso por la avenida Castelao o por la del Mar (paseo marítimo). El BNG advierte de que se incrementa también la peligrosidad, sobre todo en las vías que no están pensadas para soportar ese volumen de vehículos, como es precisamente la citada avenida do Mar. “En horas punta, a intensidade aumenta considereblemente, aumentando o perigo, tanto para peóns como para as persoas que circulan nos autos”, explican.



La formación nacionalista pidió en la comisión de Urbanismo celebrada este miércoles que se refuerce la seguridad, “aumentando a vixilancia e a sinalización, reforzando sobre todo aqueles lugares que contan con curvas de pouca visibilidade”. Entre estas zonas con mayor riesgo incluyen la salida de la primera rotonda frente al edificio San Bernardo, la curva en la parte trasera de los primeros inmuebles de la calle Enrique Granados o la situada llegando a los depósitos de gas, que coincide con la salida de la playa.



Además, señalan que esta zona de paseo, que incluye un parque infantil y que además es salida de la ciudad del Camiño Inglés, tiene la velocidad limitada a 30 y 40 kilómetros por hora, según el tramo. “Na actualidade compróbase que ese límite non é respectado”, señala el BNG, que pide mayor señalización de la vía para advertir de estos límites.