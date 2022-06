La reclamación para declarar la casa de Carvalho Calero como zona de rehabilitación llega al IGVS

Asociaciones culturales y vecinales como Artabria, Ferrolterra Antiga , Ateneo Ferrolán, Medulio o AVV de Ferrol Vello, además del BNG, presentaron ayer en el Rexistro de la Xunta de Galicia una petición para que el IGVS declare ZER –Zona de Especial Necesidade de Rehabilitación– la casa natal de Carvalho Calero, con el fin de poder actuar en ella, toda vez que el Tribunal Supremo declaró la nulidad el pleno en el que se aprobó el plan especial de Protección e Rehabilitación de Ferrol Vello, impidiendo su uso dotacional.



El BNG encabeza esta reclamación, una vez que el Concello, el organismo al que compete reclamar esta declaración, no lo ha hecho. Como explicó el portavoz nacionalista Iván Rivas, el IGVS puede actuar de oficio y eso es lo que reclaman los colectivos. Estos exponen, además, que el presidente de la Xunta, cuando se celebró el Consello de Goberno en Ferrol el pasado mes de enero, en el que se mostró el compromiso con el área Rexurbe, habló también de la puesta en valor de la casa de Carvalho Calero para un nuevo equipamiento sociocultural. Por eso, indica, la petición estaría fundamentada, sin necesidad de espera a un nuevo Pepri.



La solicitud de declaración de ZER fue además, aprobada por el pleno de la corporación a través de una moción de la formación nacionalista, sin que desde entonces se haya iniciado procedimiento alguno al respecto.



Rivas calificó la actitud del ejecutivo de Ángel Mato de “intolerable”, ya que incumple la moción pero también el acuerdo alcanzado con el grupo municipal del BNG para al aprobación de los presupuestos de 2021, trasladando el dinero consignado para la rehabilitación de estos inmuebles de la calle San Francisco para otras inversiones. Lo hace, además, explica Rivas, “motu proprio e sen consultar con ninguén obviando o compromiso co BNG e co resto das asociacións que están a demandar a rehabilitación da casa natal de Carvalho Calero”.



Ante esta “pasividad” las asociaciones que ayer se personaron ante el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol reclaman que por parte del organismo autonómico se asuma el compromiso de desarrollar este proyecto, del mismo modo que desde el PP se cumpla también la necesidad de rehabilitar estas viviendas “e se faga efectivo o antes posíbel”.