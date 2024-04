El pueblo gitano celebra su día internacional reclamando “plena ciudadanía”

“Conócenos” es el lema con el que el pueblo gitano celebró ayer su Día Internacional y con esa demanda llamaron la atención, tanto en Ferrol como en Narón, donde se celebraron sendos actos conmemorativos, sobre la necesidad de adentrarse en las costumbres y forma de vida de este colectivo porque, en el desconocimiento, está la asunción de estereotipos que todavía siguen vigentes.



En el concello ferrolano, el salón de recepciones acogió un acto presidido por el alcalde, José Manuel Rey, y la edila de Política Social, Rosa Martínez, en el que tomaron parte representantes del alumnado del curso “Formatéate con garantía”, que uno a uno y encabezando su intervención por “conócenos...”, fueron señalando una serie de cuestiones indispensables para considerar al pueblo gitano sin juzgarlo y conseguir la “plena ciudadanía”.

Así, llamaron la atención sobre los 600 años que se cumplen de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica, de las persecuciones atroces que padecieron y el holocausto del siglo XX, de poder contar con oportunidades sin miedo a la discriminación o de la necesidad de profundizar en su historia en los centros escolares, entre otras cuestiones.

Foto de familia del acto de Ferrol | Jorge Meis

La consecución de estas metas, indicó el regidor local, pasa “polo traballo conxunto das administracións” y agradeció a la fundación Secretariado Gitano su trabajo en favor de las personas a las que representa.

La bandera, con el color azul del cielo, el verde de los prados, símbolo de la esperanza o la rueda de carro, que simboliza el movimiento, la resiliencia y la adaptación el pueblo gitano, fue colocada en las escaleras del Palacio Municipal, como también se mostró en el Concello de Narón, donde también tuvo lugar un acto conmemorativo.



Así, se proyectó un vídeo de Acción Familiar Ferrol –AFA– centrado en la sensibilización y en el que participaron mujeres como Brenda, Débora, Estefanía, Soraya, Sulamita o Thaíla, del programa de Intervención Integral destinado a la comunidad gitana de Narón, y que desmontaron una serie de clichés pidiendo “unión para construir un mundo sen prexuízos”.



El colectivo gitano que trabaja en el sector marisquero tuvo un papel especial “pola súa constancia e esforzo, polo seu labor de coidado do mar e vixiando para que non se perda a riqueza da ría do mar”, explicaron en el acto celebrado en Narón.

Imagen del acto celebrado en Narón | Concello

Silvia Gil, Secretariado Gitano: “El desconocimiento es la base de los estereotipos”

La coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano de Galicia, Silvia Gil, hizo hincapié en el lema institucional del Día del Pueblo, señalando la necesidad de conocer a este colectivo. Por eso, indicó que “el desconocimiento es la base de los estereotipos” y por eso es preciso “reconocer la diversidad y el valor de una identidad propia en una historia compartida”. Resaltó, además, el trabajo que se hace desde la entidad que coordina en una promoción integral de la comunidad gitana.



María Lorenzo, concejala de Narón: “A conciencia social é fundamental para erradicar a desigualdade”

La concejala naronesa de Benestar Social hizo hincapié en que la jornada de conmemoración es “unha data de celebración de toda a loita do pobo xitano e unha revindicación da súa cultura e os seus costumes”. Destacó, además, la importancia de la “conciencia social” para erradicar la desigualdad social que “lamentablemente existe a día de hoxe no colectivo”. Tanto el Concello de Narón como el de Ferrol pusieron en valor la bandera del pueblo gitano, con sus colores verde, rojo y azul.