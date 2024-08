Publicadas las adjudicaciones de becas escolares del Concello

Teniendo presente la inminente vuelta al colegio, el Concello de Ferrol hizo públicas las listas de beneficiarios y beneficiarias de las becas de comedor y de las ayudas de escolarización.



Las cuantías dedicadas a los comedores escolares llegaron a un total de 246 niñas y niños del término municipal, frente a los 475 adjudicatarios de las ayudas de escolarización. El listado definitivo está disponible en el tablón de anuncios del Consistorio.



El importe máximo contemplado por el gobierno local para el curso escolar 2024-2025 asciende a un total de 314.000 euros. El reparto entre las diferentes subvenciones fue el siguiente: para las becas de comedor escolar se destinarán en un primer tramo –de septiembre a diciembre– 64.000 euros frente a los 190.000 dedicados en el plazo de enero a junio de 2025. Esta cuantía cubrirá el coste del servicio de comedor tanto en centros públicos como concertados. En lo relativo al material escolar la ayuda es de 60.000 euros, que se repartirán en becas de 100 euros por estudiante.



Los vales de escolarización se entregarán a partir del jueves 29 y es necesaria la presentación de la matícula del curso 2024-2025 para su dispensación.

Discrepancias



Como respuesta –recordando a los no becados– el BNG alertó de la importante subida económica para el servicio de comedor en los Ceips de Ferrol junto con la duda del comienzo de las actividades extaescolares. Así, explican, los precios de los comedores, de 3,59 euros hasta el momento, se elevarán hasta los 5,45. En cifras totales, hasta el momento se pagaban 71 euros por mes completo que pasarán a ser 110,80.



Se critica que “desta subida non foros informadas as Ampas dos centros, polo que as familias serán conscientes cando as crianzas estén apuntadas no servizo”